Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Evlerinden sınır geçiyor... ‘Sıfır’da yaşıyorlar

    Evlerinden sınır geçiyor... ‘Sıfır’da yaşıyorlar

    Rıza ÖZEL - Eray GÖRGÜLÜ
    25.02.2018 - 21:45 | Son Güncelleme:

    TSK’nın Suriye’de terör örgütü PYD/PKK’nın elindeki Afrin merkeze doğru ilerleyişi sürerken, Hürriyet, Suriye sınırının sıfır noktasında yaşayan Şahin Ailesi’nin evine konuk oldu.

    Evlerinden sınır geçiyor... ‘Sıfır’da yaşıyorlarAilenin Kilis merkeze bağlı Çerçilli köyündeki evlerinin duvarını, Türkiye’nin Suriye sınırını koruyan dikenli teller ve kum torbaları oluşturuyor.

    Daha çok zeytincilikle geçinen Çerçilli köyü sakinleri, karşı köy Beyobası’ndaki evlerden teröristlerce açılan ateş sonucu tedirgin günler geçirmiş. Ancak zor günlere rağmen köylerini terk etmeyi düşünmemişler.

    HEMEN İLERİSİ MAYIN TARLASI

    Eşi Hatice, çocukları Furkan, Kenan ve Merve Şahin ile birlikte Suriye’nin Beyobası köyüne komşu Çerçilli’de yaşayan Hüseyin Şahin, bazı televizyonlarda sıfır noktası denilerek başka köylerden yayınlar yapıldığını belirterek, “İşte gerçek sıfır noktası burası. Benim evim. Hemen yanımız sınırın dikenli telleri, ötesi mayın tarlası. Çatılarımızda Türk bayrağı var. Evimizi bırakmayız. Anasız, babasız yaşanır ama vatansız yaşanmaz” dedi. Hatice Şahin de karşı köyün teröristlerden temizlenmesiyle rahatladıklarını söyledi.

    Evlerinden sınır geçiyor... ‘Sıfır’da yaşıyorlar

    Şahin Ailesi’nin akrabası Rukiye Çay da Suriye tarafındaki karşı köyde akrabalarının harekâtın başlamasıyla birlikte Türkiye tarafına geçmek istediklerini ancak, terör örgütünün buna izin vermediğini belirtti. Terör yandaşlarının, akrabalarını kalkan olarak kullanmak istediğini belirten Çay, “YPG onları ölümle tehdit etti. O evlerden de bizim köye saldırıyorlardı. Bizim askerimiz de siviller olduğu için karşı köye ateş edemedi. Hatta, akrabalarımız Türk tarafını arayarak, biz burada olsak da ateş edin, yeter ki kurtulalım dediler” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri , şahin , afrin , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri