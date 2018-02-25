Evlerinden sınır geçiyor... ‘Sıfır’da yaşıyorlar

Ailenin Kilis merkeze bağlı Çerçilli köyündeki evlerinin duvarını, Türkiye’nin Suriye sınırını koruyan dikenli teller ve kum torbaları oluşturuyor.

Daha çok zeytincilikle geçinen Çerçilli köyü sakinleri, karşı köy Beyobası’ndaki evlerden teröristlerce açılan ateş sonucu tedirgin günler geçirmiş. Ancak zor günlere rağmen köylerini terk etmeyi düşünmemişler.

HEMEN İLERİSİ MAYIN TARLASI

Eşi Hatice, çocukları Furkan, Kenan ve Merve Şahin ile birlikte Suriye’nin Beyobası köyüne komşu Çerçilli’de yaşayan Hüseyin Şahin, bazı televizyonlarda sıfır noktası denilerek başka köylerden yayınlar yapıldığını belirterek, “İşte gerçek sıfır noktası burası. Benim evim. Hemen yanımız sınırın dikenli telleri, ötesi mayın tarlası. Çatılarımızda Türk bayrağı var. Evimizi bırakmayız. Anasız, babasız yaşanır ama vatansız yaşanmaz” dedi. Hatice Şahin de karşı köyün teröristlerden temizlenmesiyle rahatladıklarını söyledi.

Şahin Ailesi’nin akrabası Rukiye Çay da Suriye tarafındaki karşı köyde akrabalarının harekâtın başlamasıyla birlikte Türkiye tarafına geçmek istediklerini ancak, terör örgütünün buna izin vermediğini belirtti. Terör yandaşlarının, akrabalarını kalkan olarak kullanmak istediğini belirten Çay, “YPG onları ölümle tehdit etti. O evlerden de bizim köye saldırıyorlardı. Bizim askerimiz de siviller olduğu için karşı köye ateş edemedi. Hatta, akrabalarımız Türk tarafını arayarak, biz burada olsak da ateş edin, yeter ki kurtulalım dediler” diye konuştu.