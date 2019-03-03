Â Ailesi Tokatâ€™ta yaÅŸayan Murat Sinan KaÃ§ar, 8 yÄ±ldÄ±r Ä°stanbulâ€™da ablasÄ± Beyhan Åžahinâ€™in evinde kalÄ±yordu. Derslerinde Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olan ve sÃ¼rekli takdirname ile sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± geÃ§en Murat, Ã¼niversiteye hazÄ±rlanÄ±yordu. 13 Åžubat gÃ¼nÃ¼ arkasÄ±nda bir not bÄ±rakarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. BÄ±raktÄ±ÄŸÄ± notta; "Bunu yapmamÄ±n bir Ã§ok sebebi var. Mutlu olmayÄ± sevmiyorum, mutlu olamÄ±yorum. Ã–lÃ¼mÃ¼ Ã§ok merak ediyorum. Ben iyi bir Ã¼niversite kazanamayacaÄŸÄ±m. Bir Ã§ok insan benden bunu bekliyor, Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±m, film izledim, oyun oynadÄ±m, Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±m kazanamam yani. Neyse benim iÃ§in doÄŸru olan bu. BirÃ§oklarÄ±nÄ±z arkamdan kÃ¶tÃ¼ konuÅŸacak ama elimde olan bir ÅŸey deÄŸil bu. Hepinizi Ã§ok seviyorum. Ã–zellikle ablamÄ± ve annemi. Benim yÃ¼zÃ¼mden bazÄ± ÅŸeylere katlanma abla. Mutlu olun, kendinize iyi bakÄ±n. Her ÅŸey iÃ§in herkesten Ã¶zÃ¼r dilerim" yazÄ±yordu.

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Notu alan aile derhal polise haber verdi. Polis yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalarda Muratâ€™a ait olabileceÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere ulaÅŸtÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n OrtakÃ¶y ayaÄŸÄ±nda yaya kullanÄ±mÄ±na kapalÄ± asansÃ¶rÃ¼n Ã¶nÃ¼nde olan bir kiÅŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ve bir dakika sonra da kÃ¶prÃ¼ Ã¼zerinde Muratâ€™a ait olup olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lamayan bir karartÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bir gÃ¼n sonra da kÃ¶prÃ¼ Ã¼zerinde Muratâ€™a ait olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan bir Ã§anta bulunuyor. Polis bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere ve bÄ±rakÄ±lan nota dayanarak intihar ihtimali Ã¼zerinde duruyor.

''BENÄ°M KARDEÅžÄ°M YAÅžIYOR BUNDAN Ã‡OK EMÄ°NÄ°M''

Ancak AblasÄ± Beyhan Åžahin, kardeÅŸinin intihar etmesinin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Beyhan Åžahin, "Sekiz senedir kardeÅŸim benim yanÄ±mdaydÄ±. 13 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ kayboldu. Karakola gittik bildirim yaptÄ±k. Ã‡antasÄ± bulundu kÃ¶prÃ¼de. Ä°ntihar vakasÄ± diyorlar ama intihar deÄŸil kardeÅŸim yaÅŸÄ±yor. Sadece bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ o. Benim kardeÅŸim yaÅŸÄ±yor. Bundan eminimâ€™â€™ dedi.

GÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± abla kardeÅŸine 'Sen benim yaÅŸama sebebimsin, sen olmadan ben yokum, ne olur gel. CanÄ±mÄ±n iÃ§i nerdesin bilmiyorum ama Ã§Ä±k gel ne olursun. Bak kÄ±yafetlerini yÄ±kamadÄ±m kokun gitmesin diye. Ã‡Ä±k gel ne olur, sen benim her ÅŸeyimsinâ€™"ÅŸeklinde seslendi.

Yetkililerden kardeÅŸini bulmalarÄ±nÄ± isteyen Beyhan Åžahin, "Benim kardeÅŸimi bulun, benim kardeÅŸim yaÅŸÄ±yor. Ben eminim yaÅŸÄ±yor. YaÅŸamÄ±yor olsa ben hissederdim yaÅŸÄ±yor benim kardeÅŸimâ€™â€™ ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KardeÅŸini Ã§ok iyi tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve onun intihar etmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen acÄ±lÄ± abla "Benim kardeÅŸim intihar etti diyorlar. Ben kardeÅŸimi tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in sekiz gÃ¼n deÄŸil sekiz yÄ±ldÄ±r hatta doÄŸduÄŸundan beri benim elimde. Benim elimde bÃ¼yÃ¼dÃ¼ bu Ã§ocuk. YarÄ±m saat bile geÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ± zaman bana haber eden Ã§ocuk 'Abla ben kÃ¼tÃ¼phaneye kalÄ±yorum haberin olsun' diyordu. Bu Ã§ocuk bunu yapmaz Ã§ok eminim. Benim kardeÅŸim intihar etmedi" diye konuÅŸtu.

''KÄ°MSE GELÄ°P DELÄ°LLERÄ° ALMADI''

18 gÃ¼ndÃ¼r kendisinden haber alÄ±namayan Muratâ€™Ä±n eniÅŸtesi Selahattin Åžahin ise "Bizim Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z konu ÅŸu; Bu Ã§ocuk intihar etse de kaybolsa da illa ki bir polis gelip evdeki delillerin alÄ±nmasÄ±, bilgisayarÄ±nÄ±n incelenmesi, telefonunun incelenmesi gerekir. BunlarÄ± biz defalarca sÃ¶ylememize raÄŸmen kimse gelip bunlarÄ± almadÄ±. Ben ÅŸimdi buradan soruyorum; bunun nedeni nedir, niÃ§in alÄ±nmamÄ±ÅŸ? Bizim Ã§ocuÄŸumuz yaÅŸÄ±yor. Biz bundan yÃ¼zde yÃ¼z eminiz ama birileri bunu aldÄ± gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler. Bu oyunu neden oynadÄ±lar, kimler yaptÄ±? Bunun bu ÅŸekilde aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

''ALLAH BU ACIYI KÄ°MSEYE GÃ–STERMESÄ°N''

Baba Dursun KaÃ§ar ise oÄŸluyla kaybolmadan bir gÃ¼n Ã¶nce konuÅŸtuÄŸunu Ã§ocuÄŸun herhangi bir sorununun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "SalÄ± gÃ¼nÃ¼ (12 Åžubat) akÅŸam saat 11 ile 12 arasÄ±nda biz bir saat konuÅŸtuk. Bana oruÃ§ tuttuÄŸunu sÃ¶yledi. Derslerine engel olmasÄ±n, sen derslerini Ã§alÄ±ÅŸ dedim. â€˜Baba sen rahat ol benim derslerim Ã§ok sÃ¼per, hep 98, 100 alÄ±yorumâ€™ dedi. Herhangi bir psikolojik sorunu yoktuâ€™â€™ ÅŸeklinde konuÅŸtu.

''BENÄ°M Ã‡OCUÄžUM OKUL BÄ°RÄ°NCÄ°SÄ°YDÄ°''

Ã‡evresindekilerce 'Mavi Balina' oyunundan dolayÄ± kaybolmuÅŸ olabileceÄŸinin sÃ¶ylendiÄŸini ve bunu kabul etmediÄŸini belirten baba KaÃ§ar, "Ben okuluna gittim, okulda herhangi bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n en ufak bir ÅŸikayeti yok. Ã–ÄŸretmenleri de okul birincisi olduÄŸunu sÃ¶yledi. Okullar arasÄ± yarÄ±ÅŸma olmuÅŸ. Birinci olmuÅŸ okula Ã¶dÃ¼l kazandÄ±rmÄ±ÅŸ. Bu Ã§ocuÄŸu lekeleyip de kitap okumuÅŸ yok balina oynamÄ±ÅŸ bunlar hep ÅŸer. Benim Ã§ocuÄŸum bu puanlarÄ± almÄ±ÅŸken tehdit ile bu konuya girdi. KaÃ§masÄ± yani. Ã‡ocuk parola veriyor, benden bir ÅŸey olmaz, Ã¼niversiteyi kazanamam diyor. Okul birincisi bir Ã§ocuk bunu yazar mÄ±? Bu Ã§ocuk birileri tarafÄ±ndan tehdit altÄ±na alÄ±ndÄ±, bu ÅŸekilde gitti. Herkes bize yardÄ±mcÄ± olsun, benim baÅŸÄ±ma geldi baÅŸka kimsenin baÅŸÄ±na gelmesin" diye konuÅŸtu.

''HER NE OLDUYSA BÄ°Z SENÄ° AFFEDÄ°YORUZ DÃ–N GEL''

OÄŸluna seslenen acÄ±lÄ± baba; "DÃ¶n gel oÄŸlum dÃ¶n gel, her ne olduysa biz seni affediyoruz. Sen bizim baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±sÄ±n, sen bizim umudumuzsun, evimizin direÄŸisin. DÃ¶n gel, ne ablanÄ± ne de beni Ã¼z. Biz senin arkandayÄ±z dÃ¶n gel" dedi.

Anne GÃ¼lbahar KaÃ§ar ise sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda "Ne olursunuz Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in yavrumu bulun getirin, ne olursunuz yalvarÄ±yorum Allah aÅŸkÄ±na yavrumu bulun bana bir an Ã¶nce kavuÅŸturun. ArtÄ±k dayanamÄ±yorumâ€™â€™ ÅŸeklinde seslendi.