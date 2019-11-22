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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.11.2019 - 21:12, Son Güncelleme:

Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle evsiz kaldı

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Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle evsiz kaldı

Hatay’da evleri yanan kanser hastası bir kadın, 15 kedi ve 2 köpekleriyle birlikte evsiz kaldı.

Yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde iki odalı bir evde yaşayan ve bağırsak kanseri hastalığını yeni atlatmış olan Necmiye Gürcü’nün (47) evinde meydana geldi. Seyyar satıcılık yaparak baktığı babası Ali Gürcü (80) ve kız kardeşi Seher Gürcü (35) ile diledikleri adak için ziyarete giden Necmiye Gürcü’nün evinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle evsiz kaldı

Komşularının telefonla ulaştığı Necmiye Gürcü, evlerinde yangın çıktığını öğrendi. Evin bir odasında çıkan yangın daha sonra evin tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Gürcü'nün eşyaları, bin lira parası ve satmak için eve depoladığı terlikler de küle döndü.

Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle evsiz kaldı

“KIŞI YAZLIK ÇADIRLA GEÇİREMEYİZ”

15 kedi ve 2 köpekleriyle birlikte evsiz kaldıklarını söyleyen Necmiye Gürcü, “Bu evde ben, babam, kız kardeşim, 15 kedim, 2 köpeğim bu evde beraber yaşıyorduk. Kedilerimden biri soğuk hava nedeniyle biz evde yokken içeriye girmiş, yangınla beraber içeride can vermiş. Ben 3. evre kanser hastasıyım, adak dilemiştim bu hastalıktan kurtulayım diye, ziyarette kurban kesiyorduk, bir tane pamuk şeker satan adam komşularımıza ‘karşı evde yangın var’ demiş. Komşularımızda bizi eviniz yanıyor diye aradı. Biz eve geldiğimiz de her şey yanıp tutuşmuştu zaten. Bir odamız cayır cayır yanıyordu, itfaiye gelene kadar diğer odaya da sıçradı, her şeyimiz kül oldu hiçbir şeyimiz kalmadı. Evimizin bahçesine büyükşehir belediyesi çadır kurdu. Bu soğukta yazlık çadırda kalıyoruz, donuyoruz içeride. Babam 80 yaşında bu kışı çadırda geçirse ölümüne sebep olacak, bizi kahredecek” dedi.

Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle evsiz kaldı

Babalarının yaşlılık maaşı ve kendisinin seyyar satıcılıktan kazandığı parayla geçindiklerini sözlerine ekleyen Gürcü, yetkililerden ve yardım severlerden yardım beklediklerini söyledi.

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