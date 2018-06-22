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    Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

    İHA
    22.06.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    Eskişehir’de etkili olan şiddetli yağışlar Seyitgazi ilçesinde sele neden oldu. Sürücüler araçları ile yolda mahsur kaldı, vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu. Önüne bulduğu her şeyi katarak ilerleyen sel nedeniyle ev duvarları ve yollar tahrip oldu, bahçeler ve tarım alanları da zarar gördü.

    Dün akşam saatlerinde kendisini gösteren sağanak yağış sonucu Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca köyünde sel meydana getirdi. Gök gürültülü ve sağanak olarak etkisini hissettiren yağış nedeniyle ilçenin bazı noktalarında göletler oluştu, sürücüler araçları ile yolda mahsur kaldı.

    Evleri su bastı, araçlar yolda kaldıEvlerinden dışarı çıkamayan vatandaşların yardımına ise belediye ekipleri koştu.

    Evleri su bastı, araçlar yolda kaldıÖnüne bulduğu her şeyi katarak ilerleyen sel nedeniyle ev duvarları ve yollar tahrip oldu. Bunun yanında evlerin bahçeleri ve tarım alanları da zarar gördü. Seyitgazi Belediyesine bağlı ekipler iş makineleri ile yolda kalan araçlara yardım etti.

    Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

    Etiketler: Eskişehir , son dakika , haberler
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