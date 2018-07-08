Evleri istila ettiler, korkudan uyuyamıyorlar

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde çok sayıda ev yarasaların istilasına uğradı. Evlerin çatı ve kirişlerinde yuva yapan yarasalar vatandaşları ürkütüyor. Gece çıkardıkları sesten ve korkudan uyuyamadıklarını belirten köylüler, yarasaların doğal ortamına götürülmesini istiyor.

Köylülerden Faruk Temel, yarasaların yuva yaptıkları yerlerden akşam çıktıklarını ancak daha sonra tekrar geldiklerini belirterek, “Yaklaşık bir haftadır evimizin kiriş ve balkon kısmında yuva yapmış olan yarasalar var. Geceleri uyuyamıyoruz. Çok ses çıkarıyorlar, çok rahatsız edici bir durum. Geçen gün saydık 38’e yakın yarasa var evimizde. Şimdi daha da artmış durumdalar. Mağaralara gitmeleri gerekirken evleri istila ettiler. Bulundukları yerlerde kovup gaddarlık da yapmak istemiyoruz. Geceleri avlanmaya çıkıyorlar gündüzleri çok oluyorlar” dedi.

Tahir Akkoş adında bir vatandaş ise evin kapısında biriken yarasalar yüzünden içeri giremediklerini belirtti.

Can Temel adında bir çocuk ise, evin önünde oynamaya korktuklarını anlatarak, yarasaların doğal ortamına götürülmelerini istedi.