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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İHA
21.05.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta eğlenirken yakalandı

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İZMİT'te girdikleri 3 evden 200 bin lira değerindeki para, ziynet eşyası ve otomobil çalan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, aranan C.G. (23) rezidansta arkadaşlarıyla eğlenirken yakalandı.

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  • Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta eğlenirken yakalandı
  • Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta eğlenirken yakalandı
  • Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta eğlenirken yakalandı
  • Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta eğlenirken yakalandı
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Olay, 27 Mart tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir otomobil ile mahalleye gelen 4 kişi, girdikleri 3 evden toplam 200 bin TL değerinde ziynet eşyası para ve 1 adet otomobil çalarak kayıplara karıştı.

Vatandaşlardan art arda gelen ihbarlar üzerine olay yerine giden Kocaeli Emnieti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. 

DAHA ÖNCE YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde evleri soyan şahısların M.H.K., F.Y., A.C. ve C.G. (23) olduğu ve şahısların hırsızlık için İstanbul’dan Kocaeli’ye geldikleri tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler tarafından 30 Nisan tarihinde yapılan operasyonda M.H.K. ve F.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlükleri işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Ekipler tarafından diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken A.C. isimli şahıs işlediği farklı bir suçtan dolayı Bursa’da gözaltına alınarak tutuklandı. 

LÜKS REZİDANSTA ALEM YAPARKEN YAKALANDI

Ekiplerce sürdürülen incelemelerde C.G. isimli zanlının İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan bir rezidansta alem yaptığı belirlendi. Harekete geçen ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda C.G. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen C.G. işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şahısların bir eve girmeleri ve park halindeki otomobili çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda şahısların bir binanın önüne gelerek eve girdikleri ve bir süre sonra çıkıp koşarak uzaklaştıkları görülüyor.

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