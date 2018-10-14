Evlenmedi diye kuzenini katletmişti! Flaş gelişme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvlenmedi diye kuzenini katletmişti! Flaş gelişme
GeriGündem Evlenmedi diye kuzenini katletmişti! Flaş gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ferit ASLAN/DHA
14.10.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

Evlenmedi diye kuzenini katletmişti! Flaş gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evlenmedi diye kuzenini katletmişti! Flaş gelişme

ALMANYA’nın Hannover kentinde, 2016 yılında, kendisiyle evlenmek istemeyen amcasının kızı Şilan Pisso’yu (21) silahla vurarak, öldüren Sefin Numan Pisso (24), Irak’ın Duhok kentinde yakalandı. Interpol tarafından 2 yıldır aranan Pisso’nun, tanınmamak için estetik ameliyatları geçirdiği belirtildi.

Olay, 13 Mart 2016 tarihinde, Hannover’da düzenlenen düğün töreninde meydana geldi. Sefin Numan Pisso, yakınlarının düğününde, kendisiyle evlenmek istemeyen amcasının kızı üniversiteli Şilan Pisso’yu silahla vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçarak, izini kaybettiren Pisso, 2 yıl boyunca Interpol tarafından arandı. Irak’taki Kürt sitelerinde yer alan habere göre, Sefin Numan Pisso, dün Duhok kentinde yakalandı. Pisso’nun, tanınmamak için birkaç kez estetik ameliyatı olduğu, buna rağmen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) bağlı peşmerge güçleri tarafından yakalandığı belirtildi. Pisso’nun, 1,5 yıldır Irak’ta olduğu; ancak estetik ameliyatları nedeniyle tanınmadığı kaydedildi. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Sefin Numan Pisso’nun, Almanya’ya iade edilip, edilmeyeceğinin henüz belli olmadığı belirtildi.

ŞİLAN’IN BABASI ’İNTİKAM ALDILAR’ DEMİŞTİ

Öte yandan Şilan Pisso’nun babası, o dönem yaptığı açıklamada, "Ben Irak’ta bir yardım kuruluşunda çalıştığım sırada abim, kızımın oğluyla evlenmesini planladı ve nişan takmış. Kızım, bana amcasının oğlu Sefin ile evlenmek istemediğini söyledi. Ben de nişanı bozdum. İntikam için kızıma kıydılar. Katilin bir an evvel yakalanmasını istiyorum. O bir katil. Yakalanıp, en ağır cezayı alması lazım. Günahsız birini öldürdü" demişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.10.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul’da korkutan patlama! Alev alev yandı

Kentte sis hakim oldu... Kartpostallık görüntüler oluştu

İlk önce kaçtı! Yakalanacağını anlayınca...

Jandarmadan şafak operasyonu 