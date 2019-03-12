Evlenenlere destek paketi
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul yoksullukla mücadele çözümlerini anlatırken “İstanbul’un imkânlarını tüm İstanbulluların hakça ve adaletli bir şekilde paylaşmasını sağlayacağız. Kimsenin bize gelmesini beklemeyeceğiz. Biz ihtiyacı olanın ayağına gideceğiz. Sosyal adaleti sağlamak için İstanbullunun parasını, İstanbul’un yoksuluna dağıtacağım” dedi.
İmamoğlu, Sofra Destek Paketi, Geçim Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi ve Evlilik Destek Paketi olarak adlandırdığı projelerini de paylaşırken şöyle konuştu: “Biliyorum, gençler bugünlerde evlenebilmek için türlü sıkıntılar içine giriyorlar. Evlilik Destek Paketi’yle yeni evlenecek, geliri yoksulluk sınırı altındaki çiftlere 2 bin TL düğün hediyesi vereceğiz. Kuracağımız Beyaz Eşya-Mobilya Çarşısı’ndan uygun fiyata eşya sağlayacak, taşınma masraflarını karşılayacağız. İBB Sosyal Tesisleri’nde haftanın 1 akşamı çiftlerimizin düğününü ücretsiz hep birlikte yapacağız.” İmamoğlu, daha sonra sanatçılarla bir araya geldiği ‘Kültür ve Sanatta Yeni Bir Başlangıç’ toplantısında da “İstanbul bizim dönemimizde kültür ve sanatta yeni bir başlangıç yapacak. Sağlayacağımız hoşgörü ortamıyla, kültürü, sanatı erişilebilir kılacağız” diye konuştu.
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