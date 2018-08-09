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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.08.2018 - 07:04, Son Güncelleme:

Evlendirme dairesindeki memura evlilik oyunu: Beni gelin olarak alın

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Evlendirme dairesindeki memura evlilik oyunu: Beni gelin olarak alın

İstanbul’da yaşayan Serkan U., üç günlük arkadaşlıktan sonra kendisini kandırarak evliliğe zorladığını iddia ettiği karısına boşanma davası açtı.

İstanbul’da bir evlendirme dairesinde memur olarak çalışan Serkan U.’nun hayatı 4 yıl önce arkadaş ortamında Pınar U. ile tanışmasıyla kâbusa döndü. İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Tümay Cumhur Ergen aracılığıyla verdiği dilekçede başına gelenleri birbir anlatan genç adam kandırılarak evlendiğini ve boşanmak istediğini söyledi. Serkan U., dilekçesinde evlilik için kendisine yapılan oyunları ile ilgili şu iddialarda bulunuldu:

Pınar U. ile arkadaş ortamında tanıştık ve bir kaç gün arkadaşlık yaptık. Bir gün ailemle yaşadığım eve geldiğimde karşımda onu gördüm. Pınar, babama ulaşarak kendisini benim sevgilim olarak tanıtmış ve ‘ailem beni reddetti, evden kovdu. Namusumun temizlenmesi için acilen beni gelin alın, Serkan’la acilen evlenmemiz lazım” gibi sözler söylemiş. Pınar’ın başka bir sevgilisi olduğunu biliyordum ve sinirlenip evi terk ettim. Bu sırada annem ‘bizim de kızımız var kalsın biz de” diyerek ona sahip çıktı. Pınar’la kavga edip neden böyle yaptığını sorunca, ‘Sen askere git gel. Ailem de beni affetsin namusum temizlensin daha sonra da boşanırız’ diye beni evliliğe zorladı.

Askere gidince Pınar, benim ailemin yanında yaşamaya devam etti. Dönünce boşanalım dedim, kavga çıktı. Evdeki vazoları cam çerçeveleri kırdı. Bana ve aileme ‘Allah hepinizin belasını versin, Adam mısınız ulan siz insan bozuntuları, kendimi öldürürüm üzerine kalır söylediklerimi yapacaksınız” diyerek tehditler edip evi terk etti. Hala da tehditlerini sürdürüyor. Boşanmak istediğini diye getiren, Serkan U., Pınar U.’dan 350 bin TL maddi ve 200 bin manevi olmak üzere toplam 550 bin TL tazminat talebinde bulundu. (GAZETE VATAN)

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