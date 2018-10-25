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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hüseyin COŞKUN - Savaş ATAK / İSTANBUL,(DHA)
25.10.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Evleneli sadece 2 hafta olmuştu... Vahşeti telefonda itiraf etti

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Evleneli sadece 2 hafta olmuştu... Vahşeti telefonda itiraf etti

Büyükçekmece, bir kişi 2 hafta önce evlendiği karısını boğazını keserek öldürdü.

Olay, Muratçeşme Mahallesi, Lalezade Sokak'ta bulunan toplu konutlardaki bir apartmanın giriş katında dün öğle saatlerinde meydana geldi.

Beytullah Güraslan (42) ve Fatma Güraslan (36) çifti, iki hafta önce Yozgat'ın Çandır ilçesinde dünya evine girmişti. Şiddet gördüğü için sonlandırdığı ilk evliliğinden iki kız çocuğu olan Fatma Güraslan'ın kızları da çift ile birlikte yaşıyordu. Edinilen bilgiye göre, dün saat 13.00 sıralarında yeni evli çiftin arasında yaşanan tartışma vahşetle sonuçlandı. Kıskançlık krizine girdiği öne sürülen Beytullah Güraslan, vücudunun farklı noktalarından defalarca bıçakladığı eşini boğazını keserek öldürdü.

KOMŞUSUNU ARAYIP "BEN FATMA'YI GELDİĞİ YERE GÖNDERDİM" DEMİŞ

Beytullah Güraslan, cinayetten sonra, eşinin mahalleden komşusu ve arkadaşı olan bir kadını telefonla arayarak "Ben Fatma'yı öldürdüm. Hakkınızı helal edin. Şimdi de adalete teslim olacağım" dediği öğrenildi.

Bu telefon üzerine polisi arayan komşunun ihbarıyla söz konusu adrese gelen asayiş ekipleri, eve girdiklerinde Fatma Güraslan'ın kanlar içerisindeki cesedi ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de vahşetin yaşandığı adrese gelerek delilleri topladı. Cumhuriyet savcısının da cinayet mahallinde incelemelerde bulunmasının ardından, talihsiz adının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mahalle sakini bir genç, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kimse bir şey duymamış ama. Polis ekipleri buradaydı, Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi, hiçbir şey göstermediler zaten. Çalışma yapıp gittiler" dedi.

KATİL ZANLISI KOCANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Katil zanlısının, cinayetten kısa bir süre önce bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabında bazı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Eşini kıskançlık krizi nedeniyle öldürdüğü öne sürülen Beytullah Güraslan'ın, 19 Ekim'de "Kontrolsüz öfke; ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, insanı yer bitirir. Rabbimiz, öfkeyi korunmak, savunmak için vermişti düşmana karşı. İşte bundan dolayı, öfkeyi yönetemeyenler, rüzgarın önünde yaprak gibi sağa sola savrulmaya mahkumdur" şeklinde bir paylaşım yaptığı görüldü.

Cinayetin ardından polise teslim olan Beytullah Güraslan'ın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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