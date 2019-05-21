Evlatlık verilen oğluna 60 yıl sonra canlı yayında kavuştu
Anne Balı Civelek, 60 yıl sonra evlatlık verilen oğluna canlı yayında kavuştu. O anlar izleyicileri gözyaşlarına boğdu.
Müge Anlı’nın programında 85 yaşındaki anne Balı Civelek, 60 yıl sonra oğlu Bedir’e kavuştu. Programda anlatılanlara göre Ankara’da 65 yıl önce İsmail Kural’la evlenen Balı Civelek’in Abdülkadir ve Bedir ismini verdiği iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Bir süre sonra eşi ile anlaşamayan Civelek, babasının evine gitti. Çocukları ise İsmail Kural’da kaldı. Çocuklara bakmakta zorlanan İsmail Kural, 1 yaşındaki oğlu Bedir’i evlatlık verdi.
Anne Balı Civelek, evlatlık verildiğini öğrenince oğlunu geri almak istedi. Ancak bir türlü oğlunu bulamadı. Oğlu Bedir’in hasretiyle bir ömür geçiren 85 yaşındaki Balı Civelek, son çare Müge Anlı’dan yardım istedi. Evlatlık verilen Bedir bulundu. Bugün de canlı yayında 85 yaşındaki anne Balı Civelek, 60 yıl sonra oğlu Bedir’e kavuştu.
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