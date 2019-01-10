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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.01.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Evlatlık edinip büyüttüler, 3 yıl sonra mahkeme kararıyla kahroldular

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Evlatlık edinip büyüttüler, 3 yıl sonra mahkeme kararıyla kahroldular

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ikamet eden 19 yıllık evli çiftin 3 yıldır bakıp büyüttükleri çocukları ellerinden alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğü görevlilerince alınan çocuğun feryatları yürek burktu. Mahkeme kararı ile alınan çocuk biyolojik annesine teslim edildi.

2000 yılında hayatlarını birleştiren Serap ve Şenol Yıldıran çifti, doğal yollar ve tıbbi girişimler neticesinde çocukları olmayınca evlat edinmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğüne müracaat etti. 16 Eylül 2015 tarihinde Çerkezköy’de dünyaya gelen ve evlatlık verilmek üzere daha hastanedeyken Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilen bebek, Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi ile 9 Aralık 2015 tarihinde kuruma müracaat eden aileye verildi.

Evlatlık edinip büyüttüler, 3 yıl sonra mahkeme kararıyla kahroldular

Bu tarihten yaklaşık 1 yıl sonra 12 Aralık 2016’da kurumun yazılı bildirimi üzerine aile 13 Aralık 2016 tarihinde Çorlu 2. Aile Mahkemesi’ne evlat edinme davası açtı. Bu davadan bir yıl sonra çocuğun biyolojik annesi de eşiyle birlikte aynı mahkemeye müdahillik talebinde bulundu. Biyolojik anne ve babanın talebini kabul eden mahkeme, çocuğu 3 yıl boyunca bakıp büyüten Serap-Şenol Yıldıran çiftinin açtığı davayı ise reddetti.

Koruma kararının da kaldırılmasıyla henüz 2,5 aylıkken evlat edindikleri çocuk tam 36 ay sonra 31 Aralık 2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğü ekiplerince alınarak mahkeme kararına istinaden biyolojik annesine teslim edildi.

3 yaşındaki çocuk onu büyüten ailesinden alındığı sırada gözyaşı dökerken geriye odasındaki eşyaları kaldı.

Çocuğu 3 yıl boyunca bakıp büyüten Serap Yıldıran, çocuğun biyolojik annesine teslim edilmesinin ardından geriye kalan eşyalarına bakarak gözyaşı döküyor. 

Evlatlık edinip büyüttüler, 3 yıl sonra mahkeme kararıyla kahroldular
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