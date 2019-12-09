Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayız

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Aileler 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

UMUTLA BEKLİYORUZ

2014’te lise 3’üncü sınıf öğrencisiyken PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için Ağrı´nın Hamur ilçesinden gelerek 3 Ekim’den bu yana oturma eylemi yapan Süheyla Demir şunları söyledi: “Evlatlarımızı almadan buradan kalkmamaya kararlıyız. Bize bir şey söyleyen olmadı, bir yerden, bir haber de gelmedi. Artık istiyoruz ki; bir çözüm bulsunlar. 97 gündür bir umutla bekliyoruz, inşallah umudumuz boşa çıkmaz.”