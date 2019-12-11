Evlat müjdesi

DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 99’uncu günde de sürdürürken Ceylan Ailesi’ne önceki gün müjdeli haber geldi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman aileyi evlerinde ziyaret ederek oğlunun bulunduğu haberini ulaştırdı. Anne Hatice Ceylan ve baba Abdülkadir Ceylan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Diğer ailelerin yanına giderek sevincini paylaşan anne Hatice Ceylan, şöyle konuştu:

“Gece saat 23.30’da oğlum aradı. ‘Anne buradayım’ dedi. Bizi aramıştı daha önce. Kaçış zor demişti. Allah yol açınca, polisimizin, devletimizin yardımıyla çocuklarımız inşallah tek tek kurtulacak. Kobani’deydi (Ayn el Arab). Bu bir ay içinde 5-6 defa aradı bizi. Kaçmak istiyordu. Anne üzülme geleceğim, sabırlı ol diyordu. Gece sabaha kadar yatamadığını, korktuğunu söylüyordu. Hiçbir şey insanın çocuğu kadar kıymetli değildir. Cumhurbaşkanımız aradı. Canlı görüştük, konuştuk. 'Sabah delikanlınız yanınızda olacak’ dedi. Çocuğumun gelmesi, diğer ailelere de umuttur. Ümitsizliğe düşmesinler. Burada olan olmayan, korkup da gelmeyen anne babalar gelsinler. 13-14 yaşında çocukların ideolojisi yok.”

OĞLUNA KAVUŞTU

Hatice Ceylan ve Abdülkadir Ceylan oğulları Cafer’le akşam saatlerinde emniyet güçlerinin kontrolünde buluştu. Hatice Ceylan oğlunu uzun uzun öptü, ağladı.

İKNA YÖNTEMİYLE DÖNENLERİN SAYISI 247

100 gündür nöbet tutan Diyarbakır Anneleri’nden Hatice Ceylan’ın da oğluna kavuşması ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hürriyet’e konuştu. “Türkiye’de terörizme karşı kazanılmış büyük bir başarıdır” diyen Soylu, Hatice Ceylan’ın “Çocuklarını teröre kaptırmış tüm anneleri buraya bekliyorum, korkmasınlar, gelsinler” sözüne dikkat çekti. Soylu, “Daha güçlü bir söz yok. En güçlü varlık annelerdir, kadınlardır” dedi. Emniyet teşkilatına ve özellikle de ikna timlerine teşekkür eden Soylu, sistemin nasıl çalıştığını da şöyle anlattı: “İkna timleri ailelere gidiyor önce. Çünkü çocuklar, aileleri ile bir şekilde bağlantı kuruyor. Sonra süreç başlıyor. Aileden çocuğa ulaşılıyor. Bu arada terör örgütü çocukları engellemeye çalışıyor. Ancak dört ayda önemli bir başarı elde ettik. Örgütten ayrılarak gelenlerin sayısı ikiye katlandı. Geçen yıl ikna yoluyla 165 kişi döndü. Bu yıl şu an itibariyle sayı 247’ye çıktı. Diyarbakır anneleri bir zafer elde etti, teröre karşı bir zafer.”