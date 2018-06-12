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    Evinin terasında yakalayıp öldürmüştü! İşte cezası

    Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
    12.06.2018 - 13:13 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'da, eşi Rukiye B.'nin kendisini aldattığını iddia ettiği kuaför Ramazan Acar'ı (28) tek bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz B. (40), 10 yıl 10 hapse mahkum edildi.

    Kepez ilçesinde geçen 7 Kasım'da evinin üst katında yakaladığı ve eşiyle birlikte olduğu iddiasıyla kuaför Ramazan Acar'ı öldüren ve tutuklu yargılanan Yılmaz B., son kez hakim karşısına çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yılmaz B., öldürülen Ramazan Acar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Terasta yakaladığı Acar'ı korkutmak için bıçak salladığını ve hemen ambulansı aradığını iddia eden Yılmaz B., "Pişmanın. Allah kimsenin başına vermesin. Yaralama niyetim yoktu. Eğer olsaydı, ambulans çağırırken neden ısrarcı olayım? Ambulans geç geldi. Mağdurum, hayatım bitti. Ben bunları hak etmedim" dedi.

    Mahkeme heyeti, Yılmaz B.'yi önce ömür boyu hapse mahkum etti. Ardından sanığa tahrik indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 13 yıla düşürdü. Sanığın duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulunduran heyet, 10 yıl 10 ay hapse hükmetti.

    Etiketler: kuaför cinayeti , ramazan acar cinayeti , antalya , son dakika , haberler
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