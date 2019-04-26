Evinin önünde slogana beraat
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Beylerbeyi’ndeki evinin önünde slogan atan ve olayın ardından ilçe teşkilatı ile birlikte görevden alınan eski MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi, tehdit ve hakaret suçlarından yargılandıkları davadan beraat etti.
Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi, tehdit ve hakaret olarak nitelendirilen sözlerin yasada suç olarak tanımlanmadığını belirtti. Hakan Aslan ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16 kişi, 4 Ekim 2018’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sosyal medya üzerinden karşılıklı yazışmalarını protesto etmek amacıyla Akşener’in evinin önüne gidip slogan atmıştı.
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