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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP (DHA)
26.07.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Evinin önünde oturan gence ateş açarak öldüren şüpheliler yakalandı

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Evinin önünde oturan gence ateş açarak öldüren şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te İbrahim Uzun'un (25) evinin önünde otururken otomobilden düzenlenen silahlı saldırıyla öldürülmesi olayının faili oldukları öne sürülen 3 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Saldırıda tüfeği kullandığı güvenlik kameraları tarafından tespit edilen Sait Y., basın mensuplarına "Biz yapmadık ama pişmanız" dedi.

Olay, dün gece Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uzun'a bir arkadaşıyla evinin önünde oturduğu sırada daha önceden aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Sait Y. tarafından hareket halindeki otomobilden tüfekle ateş açıldı. Saçmaların hedefi olan Uzun, kanlar içinde yere yığılırken Sait Y. beraberinde bulunan M.Y. ve İ.G. ile birlikte olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan İbrahim Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri kaçan şüphelileri yakalanmak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı düzenleyenlerin Sait Y. ile M.Y ve İ.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, belirlenen ev adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltın alınan şüpheliler ile birlikte olayda kullanıldığı tahmin edilen tüfek de ele geçirildi.

'YAPMADIM AMA PİŞMANIM'

Emniyetteki sorgularının ardından bugün Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Sait Y. kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Biz yapmadık ama pişmanız” dedi.

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