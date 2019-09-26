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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.09.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Evinin bahçesinde dehşeti yaşamıştı! Hülya'dan acı haber...

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Evinin bahçesinde dehşeti yaşamıştı! Hülya'dan acı haber...

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dün tartıştığı erkek arkadaşı Münür Yavuz (38) tarafından evinin bahçesinde bıçaklanan Hülya Sülün (40), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Yavuz, saklandığı bağ evinde yakalandı.

Olay dün sabah saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bahçede meydana geldi. Münür Yavuz, kız arkadaşı Hülya Sülün'ün evinin bulunduğu bahçeye geldi. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz, yanında getirdiği bıçakla Hülya Sülün'ü sol bacağından bıçakladı. Sülün kanlar içinde yere yığılırken, Münür Yavuz kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hülya Sülün'ü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hülya Sülün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Münür Yavuz'u yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin İnegöl'ün Erikli Mahallesi'ndeki bağ evinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, jandarma ekipleri ile yapılan ortak operasyonda Münür Yavuz'u yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı
Tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı

 

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