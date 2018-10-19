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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Evini 350 bin liraya sattı sokakta yaşamaya başladı! İbretlik olay

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Evini 350 bin liraya sattı sokakta yaşamaya başladı! İbretlik olay

Zonguldak’ta bir süre önce evini satarak sokaklarda tek başına yaşamaya başlayan 56 yaşındaki evsiz adam yol kenarındaki bir koltukta ölü bulundu. Adamın köpeği ise bir an olsun başından ayrılmadı. 

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Kozlu ilçesi Dr. Halim Tanyeri Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede tek başına yaşayan 56 yaşındaki Nihat Sevilmiş, yaklaşık 3 ay önce yaşadığı evini 350 bin liraya sattı. 

Gayrimenkulünden elde ettiği parayla bir süre geçinen Sevilmiş, parası bitince boş arazide yaşamaya başladı. Vatandaşların yardımlarıyla geçinen Sevilmiş, iddialara göre kolonya ve alkol aldıktan sonra koltukta uyuya kaldı. 

Sabah saatlerinde Nihat Sevilmiş koltukta hareketsiz halde bulan vatandaşlar önce uyandırmak istedi ancak uyanmayınca durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevilmiş’in öldüğünü belirledi. 

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni Kozlu Belediyesi Cenaze nakil aracıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sevilmiş’in beslediği öğrenilen bir sokak köpeği ise bir an olsun yanından ayrılmadı. Sevilmiş’in kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

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