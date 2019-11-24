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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
24.11.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Evine giren hırsızı çatıya kilitleyip polisi aradı

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Evine giren hırsızı çatıya kilitleyip polisi aradı

Sultangazi’de evlerinin terasından gelen sesi kontrol etmek için yukarı çıkan aile, çatıda birisinin olduğunu fark edince büyük panik yaşadı. Aile, hırsızlık için girdiğini düşündükleri şahsın üzerine kapıyı kilitleyip polisi aradı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi’nde 5 katlı binanın terasından sesler duyan Pehlivan ailesi, kontrol etmek için yukarı çıktı. Terasa çıktıklarında kapının açık olduğunu fark eden aile, hırsızlık şüphesi üzerine kapıyı kilitleyip aşağı indi. Kapının kilitlendiğini anlayan terastaki kimliği belirsiz şahıs, panikleyerek kapıyı açmaya çalıştı. Gürültü üzerine tekrar yukarı çıkan Pehlivan ailesi terasta bir kişi ile karşılaşınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Pehlivan ailesi de ifade vermek üzere emniyete gitti.

“‘DIŞARIDA KALIYORUM’ GİBİ İBARELER KULLANMAYA BAŞLADI”

Şüphelinin evin terasına bir gün önce girdiğini öğrenen Erol Pehlivan, “Şahsın söylediğine göre dün geceden beri yukarıdaymış. Öğlen saatlerinde girdiğini söylüyor. Sabah hanım kalktığında yukarıdan ses duyduğunu söyledi. Ben yukarı çıktığımda kapının açık olduğunu gördüm. Seslendim ‘Kimse var mı’ diye. Daha sonra kapıyı kilitleyip aşağı indim. 10 dakika sonra tekrar ses gelmeye başladı. Hanım bu sefer arkadan gördü. Ben de şahsı gördüm ve konuşmaya başladım. ‘Dışarıda kalıyorum’ gibi ibareler kullanmaya başladı. Ben de polisi aradım polis geldi şimdi ifade vereceğiz” dedi.

“BÜYÜK İHTİMALLE HIRSIZLIK İÇİN GİRDİ”

Eşiyle birlikte polis merkezine giderek ifade veren Erol Pehlivan, “Şahsın söylemesine bakarsak yatmaya girmiş. ‘Evsizim’ diyor ama ‘3 sokak arkada da akrabalarım var’ diyor, çelişkili. Büyük ihtimalle hırsızlık için girdi. Herhangi bir şey alınmamış şu anda. Belki ön keşif yaptı, belki sızdı, madde kullandı bilemiyorum” diye konuştu.

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