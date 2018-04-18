Evine bırakmayı teklif etti... Genç kadın otomobilde kâbusu yaşadı

İddiaya göre Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde 7 Nisan günü Ali A. otomobiliyle yolda yürüyen S.T.’nin yanına yaklaştı, evine bırakma teklifinde bulundu. Araca binen S.T.’yi Doğuyaka Mahallesi’nde boş bir araziye götüren Ali A. iddiaya göre aracın kapılarını kilitledi ve bıçak zoruyla kadına tecavüz etti. Ali A. daha sonra S.T.’yi dövüp araçtan attı. Çevredekiler tarafından fark edilen S.T., çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kameraların görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Ali A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ali A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.