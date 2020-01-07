MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvinde uyuşturucu ile yakalandı
GeriGündem Evinde uyuşturucu ile yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA- Eşber OKAYER
Haber Giriş: 07.01.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

Evinde uyuşturucu ile yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evinde uyuşturucu ile yakalandı

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, evine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde skunk ve metamfetamin ele geçirilen H.D., gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması ile İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Polis, evi ve şüpheli H.D.’yi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından dün eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 7,20 gram uyuşturucu madde skunk ve 27,10 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. H.D. gözaltına alındı.

H.D.’nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle