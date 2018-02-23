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    Evinde ölü bulundu

    Ramazan EĞRİ/DHA
    23.02.2018 - 23:35 | Son Güncelleme:

    ATAŞEHİR’de bir binanın 2'inci katında yalnız yaşayan Gürcistan uyruklu 50 yaşındaki Maiko Dzidziguri'den yurt dışındaki oğlu bir süredir haber alamıyordu.

    Bunun üzerine İstanbul'da bulunan arkadaşı Royn Kahıncı'yı arayarak yardım istedi. Kahıncı, kadının yaşadığı evin kapısını çaldı fakat açan olmadı.

    Bunun üzerine evin balkonundan içeri giren Royn Kahıncı, Maiko Dzidziguri'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Kahıncı, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken ölen kadının cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Çevrede bulunan bir esnaf, Gürcü kadını tanıdığını fakat uzun zamandır görmediğini söyledi. Maiko Dzidziguri'nin oğlunun bir süre önce Türkiye'den sınır dışı edildiği öğrenildi.

    Etiketler: Ataşehir , Gürcistan , gazetehaberleri , son dakika
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