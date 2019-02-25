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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.02.2019 - 20:50, Son Güncelleme:

Evinde öldürülmüş halde bulunmuştu! Selin cinayetinin detayları kan dondurdu

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Evinde öldürülmüş halde bulunmuştu! Selin cinayetinin detayları kan dondurdu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan Selin Çulha’nın (25), akrabaları tarafından evinde sevgilisi A.S. (42) ile yakalanınca vurulduğu belirlendi. Akrabalarının feci şekilde dövdüğü A.S.’nın ise ağır yaralı olarak evden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi’nde eşinden ayrı, ailesiyle yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha, 22 Şubat’ta evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çulha, Madenli Mahallesi’nde toprağa verildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında Selin Çulha’nın yakınlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

ERKEK ARKADAŞI ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Öte yandan polis, Çulha’nın öldürüldüğü gün Arsuz sahilinde ağır yaralı halde A.S.’yi buldu. Çiftçilik yapan A.S., İskenderun Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay ile ilgili yapılan incelemeler sırasında darbedilen A.S.’nin, öldürülen Selin Çulha ile ilişkisi olduğu belirlendi. Ayrıca olay günü A.S.’nin, Çulha’nın evinde olduğu ve kadının akrabaları tarafından yakalandığı anlaşıldı. Çulha’nın akrabalarının A.S.’yi döverek ağır yaraladığı ve A.S.’nin evden kaçtığı, Selin Çulha’nın ise tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Evinde öldürülmüş halde bulunmuştu Selin cinayetinin detayları kan dondurdu

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 2’si Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılırken, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mithat Çulha ve Zeki Çulha tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evinde öldürülmüş halde bulunmuştu Selin cinayetinin detayları kan dondurdu

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