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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.04.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Evinde kanlar içerisinde bulundu! Acı detay ortaya çıktı

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Evinde kanlar içerisinde bulundu! Acı detay ortaya çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde, Dilan Tutucu (18) evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Babası da cinayete kurban giden genç kızın katil zanlısı olarak eski erkek arkadaşının arandığı öğrenildi.

Olay, Buca ilçesi Yıldız Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Evden gelen silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Dilan Tutucu’yu tabancayla vurulmuş olarak kanlar içerisinde buldu. Dilan, yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Dilan Tutucu’nun cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınan Dilan’ın cenazesi, bugün ikindide kılınan cenaze namazı sonrasında, Yeni Buca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Dilan Tutucu’nun babası Mehmet Ali Tutucu’nun da, yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Dilan Tutucu’nun eski erkek arkadaşı A.Y. tarafından öldürülmüş olabileceğini değerlendiriyor. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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