Evinde eÅŸi ile yakaladÄ±ÄŸÄ± adamÄ± Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼... Davada ÅŸok ifadeler

Ä°stanbul Anadolu 11. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na, tutuklu sanÄ±k Mahir ArdÄ±Ã§ ve ona yardÄ±m ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len tutuksuz sanÄ±k Ã‡etin TanrÄ±tanÄ±r ile taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.



KIZIM EVDE BÄ°RÄ° OLDUÄžUNU SÃ–YLEDÄ°



SavunmasÄ±nÄ± yapan Mahir ArdÄ±Ã§, olay gÃ¼nÃ¼ saat 15.30-16.00 sÄ±ralarÄ±nda iÅŸ elbiselerini almak iÃ§in eve gittiÄŸini, zili Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÅŸinin kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "EÅŸim, â€™banyo yapacaÄŸÄ±m, ÅŸimdi git sonra gelâ€™ dedi. Yorgun olduÄŸumu sÃ¶yledim iÃ§eriye girdim, eÅŸim de banyoya girdi. 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±m geldi evde birisinin olduÄŸunu sÃ¶yledi. HÄ±rsÄ±z olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek yanÄ±mda kurye olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ã‡etin TanrÄ±tanÄ±râ€™Ä± arayarak gelmesini istedim. Balkona baktÄ±m kimse yoktu. Merdivenlerden yukarÄ±ya Ã§Ä±kÄ±nca banyodan Ã§Ä±kan eÅŸim beni engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. PaniklemiÅŸ bir hali vardÄ±. ÅžÃ¼phelendim ve depo olarak kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yere baktÄ±m. Ä°Ã§eride Ã§Ã¶melmiÅŸ halde bir erkek vardÄ±" dedi.



KIZIMIN Ã‡IÄžLIKLARINI DUYDUM



Bu kiÅŸinin kendisini tehdit ettiÄŸini, kolundan tuttuÄŸunu, boÄŸuÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, kapÄ± zilinin Ã§almasÄ± ile eÅŸinin aÅŸaÄŸÄ±ya indiÄŸini, Ã‡etin TanrÄ±tanÄ±mazâ€™Ä±n geldiÄŸini sÃ¶yleyen Mahir ArdÄ±Ã§, "Ã‡etin bizi ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Merdivenlerden aÅŸaÄŸÄ±ya boÄŸuÅŸa boÄŸuÅŸa indik. Bu sÄ±rada maktul elini beline doÄŸru gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Silah olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ve mutfaktan bÄ±Ã§ak aldÄ±m. Bu sÄ±rada Ã‡etin maktulÃ¼n boÄŸazÄ±ndan tutarak dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡etin kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± esnada maktul Ã¼zerime doÄŸru gelince ben maktule bÄ±Ã§ak ile vurdum. KaÃ§ defa vurduÄŸumu hatÄ±rlamÄ±yorum. Bu sÄ±rada Ã‡etin de eÅŸim de araya girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. EÅŸime hedef gÃ¶zeterek vurmadÄ±m, araya girince yaralanmÄ±ÅŸ olabilir. KÄ±zÄ±mÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duydum" dedi.



Olay gÃ¼nÃ¼ Mahir ArdÄ±Ã§â€™Ä±n kendisini telefonla aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen tutuksuz sanÄ±k Ã‡etin TanrÄ±tanÄ±r, "KapÄ±yÄ± Mahirâ€™in eÅŸi aÃ§tÄ±. Ãœst katta Mahirâ€™in Ã¶nceden tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m biri ile boÄŸuÅŸtuÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Ellerinde herhangi bir cisim yoktu. AyÄ±rmak istedim ancak birlikte merdivenlerden aÅŸaÄŸÄ±ya yuvarlandÄ±k. TartÄ±ÅŸma devam edince maktule kaÃ§masÄ±nÄ± sÃ¶yledim. YakasÄ±ndan tutup dÄ±ÅŸarÄ±ya atmak istedim. Direndi. Mahirâ€™in mutfaktan bÄ±Ã§ak aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Mahir bÄ±Ã§ak ile maktule vurdu. Ben maktulÃ¼ tutup dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±karmak istedim ancak bÄ±Ã§aklanmasÄ±nÄ± engelleyemedim. Mahirâ€™in eÅŸinin nasÄ±l yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmedim" dedi.



Mahkeme, eksiklerin giderilmesi iÃ§in duruÅŸmayÄ± erteledi.



