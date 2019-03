Evinde darbe toplantısı yapan pilot da inkarı seçti

Darbeci askerlerin, avukatları huzurunda itiraf içeren beyanlarını mahkeme huzurunda inkar etme stratejisini uygulayanlar arasına, darbeci pilotlara bombalanacak bölgeleri bilgilerini aktaran eski pilot binbaşı Çavur da katıldı.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine ilişkin hazırlanan 4 bin 658 sayfalık iddianamede, ismi en çok geçen darbecilerin başında Çavur da geliyor.



İhanet gecesi ilk pist başı yapan Çavur, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı üzerinde alçak uçuş yaptığında saatler 22.08'i gösteriyordu. Çavur'un darbe girişiminin başladığını bu şekilde ilan ettiği sırada sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a darbe yaptıklarını söylüyordu.



Ses hızını aşarak yere 500 metre mesafede alçaktan uçan Çavur, yaklaşık 40 dakika havada kaldıktan sonra üsse döndü.



Bu esnada telsizden eski 143. Filo Komutanı kurmay binbaşı Mustafa Azimetli ile görüşen Çavur, darbeci Azimetli'nin "Hocam siz, uçup indiniz mi?" sorusuna, "Mutabık, hocam her taraf tutulmuş ve her yerde bir şeyler var." cevabını verdi.



Azimetli'nin "Okey" karşılığı üzerine Çavur, alaycı bir ses tonuyla "Ama artık kulakları yok." diyerek yaptığı alçak uçuşların oluşturduğu etkiyi aktarıyordu.



"BU GÜNLER İÇİN YETİŞTİRİLDİNİZ"



Çavur, örgüt içerisinde "Burak" kod ismini kullanıyordu. İtirafçı olan örgütün mahrem abilerinden Sinan Kurt'un ifadesinde ismini verdiği FETÖ mensubu pilotların arasında Çavur da vardı.



Darbe girişiminin yapılacağı bilgisini günler öncesinden alan Çavur, hazırlıklara başladı. Bu kapsamda darbecilerce alıkonulacak, aralarında generallerin de bulunduğu askerlerin tutulacağı sorgu odalarını hazırlattı.



Öğretmen pilot olduğu için Akıncı'daki pilotları yakından tanıyan Çavur, darbe girişiminden bir gün önce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bölgesini bombalayan eski pilot üsteğmen Müslim Macit, Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan ve Ankara semalarında alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Adem Kırcı'yı evine davet ederek darbe toplantısı yaptı.



Pilotlara "Cemaatten olduğunuzu biliyorum." diyerek sözlerine başlayan Çavur'un konuşmasının devamında neler söylediğini Müslim Macit, savcılık sorgusunda bütün detayıyla aktardı:



"Çavur'un evine perşembeyi cumaya bağlayan gece gittik. Çavur, 'Yarın üste çok farklı bir harekat olacak, üs kalabalık olacak. Merkez burası olacak, dışarıdan asker olarak katılacak birlikler de olacak. Katılmak ister misiniz? Siz, bugüne kadar bunlar için yetiştirildiniz. Verdiğimiz emeğin karşılığını ödeyeceksiniz. Ben bugüne kadar savaşvari günler olmasını bekliyordum. Vatan için bunu yapmamız gerekiyor. Üs komutanının da haberi yok.' dedi. Ayrıca 'Harekat gizli olacak. Kimseye söylemeyin. Ülkenin halini görüyorsunuz. Bu harekatı yapmak zorundayız. Ben sizin evlere gidip geldiğinizi biliyorum.' dedi. 'Benim de sizlerin de çocuğu var. Onları da feda edin harekat için.' dedi. Son olarak 'Yarın saat 17.00 sıralarında 141. Filo'da olun. Şahsi silahlarınız yanınızda değilse, yanınıza alın.' dedi."



BOMBALAMA TALİMATLARINI AKTARDI



"Ben bugüne kadar savaşvari günler olmasını bekliyordum." diyerek darbe hevesini dışa vuran Çavur, ihanet girişimine saatler kala da boş durmadı.

FETÖ'cü olmayan ve kendilerine karşı çıkabileceklerini düşündüğü personeli mesai bitmeden evlerine gönderen Çavur, akıllı mühimmatları atmak için kullanılan kripto cihazını bulmak için Kırcı ve Macit ile karargahın kozmik odasının kapısını zorlayarak açtı.



Ardından sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile darbenin asker kanadını oluşturan Kubilay Selçuk, Hakan Evrim ve Ahmet Özçetin gibi isimlerle 143. Filo'daki toplantıya katıldı.



Burada hangi hedeflerin vurulacağı başta olmak üzere son hazırlıklar gözden geçirildi. Daha sonra darbeci pilotlara bilgi verilen toplantıya katılarak uçuş kolları oluşturan Çavur, Ankara'yı bombalayan savaş uçaklarına mühimmat yüklenmesini de koordine etti.



Darbecilerce alıkonulan dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'yi Akıncı Üssü'ne getiren darbeci ekibi karşılayan ve Mendi'nin alıkonulacağı yeri gösteren de Çavur'du.



15 KİŞİNİN ŞEHİT EDİLMESİ TALİMATINI VERDİ



Akıncı Üssü'nün aktif isimlerinden Çavur, ilk uçuştan sonra bir daha pist başı yapmadı.



Sabah saatlerine kadar 143. Filo Komutanlığındaki sözde harekat merkezindeki sivil ve asker darbecilerden oluşan konseyin talimatlarını, pilotları yöneten darbeci subaylara aktardı.



Darbe girişiminin başarısız olduğu bilinen saatlerde de faaliyetlerine devam eden Çavur, darbeci albay Ahmet Özçetin'den aldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bölgesine üç bomba atılması talimatını Karakuş'a iletti.



Karakuş'tan bu talimatı alan Müslim Macit de söz konusu bölgeyi vurarak, 15 kişiyi şehit etti.



Çavur'un o gece çok sayıda telsiz ve telefon görüşmesi tespit edildi. İhanetin yer aldığı o görüşmelerden bir kısmı şöyle:



Ahmet Tosun:Hoşgeldiniz hocam.

Çavur: Sağ ol hocam.

Mustafa Azimetli: Şahin, Aslan hocam siz uçup indiniz mi?

Çavur: Mutabık hocam indik.

Azimetli: Var mı hocam bir şey?

Çavur: Hocam her taraf tutulmuş ve her yerde bir şeyler var

Azimetli: Okey.

Çavur: Ama artık kulakları yok.

Azimetli: Tamam.

Çavur ile Karakuş arasındaki (masa) telefon görüşmesi:

Hakan Karakuş: Efendim.

Çavur: Komutanım Çavur.

Karakuş: Evet.

Çavur: Şimdi kalkan şey nereye gideceğini biliyor.

Karakuş: Evet.

Çavur: Onun daha çok batısına atılmasını istiyorlar.

Karakuş: Batı evet.

Çavur: Batı tarafına, bu herhalde kare dikdörtgen bir yer.

Karakuş: Evet.

Çavur: Caminin, ön cami varmış önündeki yola.

Karakuş: Tamam

Çavur: Bir de köprü kavşağı batı tarafı caminin önündeki yol köprü kavşağı camiye değil.

Karakuş: Bir dakika batı.

Çavur: Evet.

Karakuş: Köprü kavşağı.

Çavur: Caminin önündeki yol.

Karakuş: Evet yol.

Çavur: Bir de köprü kavşağı.

Karakuş: Tamam.

Çavur: Toplam 3 tane atıyor.

Karakuş: Tamam.

Çavur: 3 tane atsın, yüksek orta irtifada, yüksek irtifada biraz daha beklesin.

Karakuş: Tamam tamam.



İNKARA SAVCILIKTA BAŞLADI



Çavur, darbe girişimi başarısız olunca kendisi gibi telsizden darbeci pilotları yönlendiren Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun ile kaçmak için çıktığı otobanda polislerce yakalandı.



Savcılık sorgusundaki savunmasına inkarla başlayan Çavur, darbe girişimine ilişkin önemli bilgi ve itirafların yer aldığı emniyet ifadesini reddetti.

Terörle mücadele harekatı kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı üzerinde uçtuğunu iddia eden Çavur, emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, verilen emirleri sorgulama konumunda olmadığını söyledi.



Mahkeme huzurundaki savunmasında da inkarı elde bırakmayan Çavur, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanması talimatının verildiği telsiz kayıtlarındaki sesin kendisine ait olmadığını şöyle savundu:



"Binlerce saat uçtum. Benim konuşmalarımı bir araya getirmek çok kolay. Resimlerdeki şeyleri yapmak da kolay, benim 5 dakikamı almaz. Benim o akşam yaptığım konuşmalar, darbe olduğunu bilmeden tamamen astlık-üstlük ilişkisi içinde yaptığım konuşmalardır."



"AKSARAYIN CAMLARINI İNDİRİN"



Darbe toplantısı düzenlemediğini, uçuş listesi hazırlamadığını ve görev dağılımı yapmadığını iddia eden Çavur'u, görüntü ve telsiz kayıtlarının yanı sıra o gece birlikte hareket ettiği diğer darbeci isimler de yalanlıyordu.



O beyanlardan bir kısmı şöyle:



Eski teğmen Gökhan Yakut: "Akıncı Üssü'nde olay gecesi binbaşı Mustafa Azimetli, Ali Karabulut, Çavur soyadlı kişi, tümgeneral Kubilay Selçuk, yarbay Hüsnü Balıkçı, albay Ahmet Özçetin ile isimlerini bilmediğim sivil ve üniformalı kişiler vardı. Bu kişiler sürekli telefonla görüşerek talimat veriyordu. 141. harekat subayı Çavur emrinde bulunanlara 'Aksarayın (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) camlarını indirin' diye talimatlar verdi.



Eski üsteğmen Adem Kırcı: "Çavur, 'Akıncı, bu üssün merkezi olacak. Ben sizi bu nedenle çağırdım. Üs komutanı olmayacak çok büyük olaylar olacak. Olayların boyutuna göre sıkıyönetim ilan edilebilir. Siz bana emanetsiniz, sizleri ben iyi takip ediyorum, bizim elimizde yetiştiniz' dedi. Akıncı Üssü'nde icra edilen darbeye teşebbüs eylemi üs komutanı Hakan Evrim, harekat komutanı Ahmet Özçetin ve bunların altında Çavur, Karakuş, Tosun ve Kaygusuz'un emir ve talimatları doğrultusunda icra edilmiş olup bu darbe eylemini FETÖ terör örgütü veya cemaat diye nitelendirilen grubun yaptığını, bunların bizi de kullandığını düşünüyorum."



Eski pilot yüzbaşı İlker Hazinedar: "Toplantıda Karakuş ve Çavur kimin hava hava, kimin hava yer uçacağı konusundaki bilgileri içeren kağıdı okuyarak bilgi verdi. Benim hava hava görevim vardı. Ancak nereye uçacağımız konusunda ve görevin içeriği hakkında bilgi verilmedi."



Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen sanık Çavur hakkında, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.