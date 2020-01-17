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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 17.01.2020 - 12:22,Son Güncelleme:/

Evinde 700 gram esrarla yakalandı

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Evinde 700 gram esrarla yakalandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde L.D. (40), evinde 700 gram esrar ile yakalandı. Gözaltına alınan L.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Honaz ilçesinde uyuşturucu satılacağını öğrenince harekete geçti. Ekipler, dün takibe aldıkları şüpheli L.D.'yi Kocabaş Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. L.D.'nin evinde yapılan aramada, 700 gram esrar bulundu. L.D., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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