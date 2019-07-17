Evinde 70 milyon TL buldu
Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan kişinin 197 gün sonra ortaya çıktığı öne sürüldü.
İddiaya göre isminin gizli tutulmasını isteyen ve gurbetçi olarak Avrupa’da yaşayan talihli, İstanbul’a bir cenaze töreni için geldiğini, evinde bıraktığı bileti bulunca büyük ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini söyledi. Dün sabah Milli Piyango İdaresi’ni arayarak büyük ikramiyenin kendisine çıktığını belirten talihlinin Ankara’ya gelerek ikramiyesini alacağı öğrenildi.
MİLLİ Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan kişinin 197 gün sonra ortaya çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre isminin gizli tutulmasını isteyen ve gurbetçi olarak Avrupa’da yaşayan talihli, İstanbul’a bir cenaze töreni için geldiğini, evinde bıraktığı bileti bulunca büyük ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini söyledi. Dün sabah Milli Piyango İdaresi’ni arayarak büyük ikramiyenin kendisine çıktığını belirten talihlinin Ankara’ya gelerek ikramiyesini alacağı öğrenildi.2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar’dan satılan ‘7615536’ numaralı tam bilete isabet etmişti. Milli Piyango’nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Milli Piyango biletinin zamanaşımı süresi 1 yıl olup, talihli 31 Aralık 2019 tarihinden önce biletini ibraz ederek ikramiyesini alabilir. Bu tarihten sonra ibraz edilen bilet zamanaşımına uğrar, ikramiyesi ödenmez” denilmişti.
Milli Piyango İdaresi internet sitesine konulan sayaçta dün itibarıyla ikramiyenin hazineye devredilmesine 168 gün kaldığı belirtiliyor. Talihlinin ortaya çıktığı haberinin ardından açıklama yapan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, dün sabah saatlerinde bir kişinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nü arayarak, büyük ikramiyenin kendisine çıktığını söylediğini belirtti. Bu doğrultuda ikramiye kontrol ekibini hazırladıklarını söyleyen Uçar, “Ödeme birimimize ilgili talimatları verdik” dedi. MPİ’den yapılan yazılı açıklamada da bilet numarasından kontrol edilen biletin ibrazı gerektiğinin talihliye söylendiğini ve bir an önce idareye başvurmasının istendiğini duyurdu. MPİ’den yapılan açıklamada, ilk fırsatta Ankara´ya geleceğini ifade eden talihlinin, dün mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunmadığı belirtilerek, “Bu konuda gerek 70 milyon TL’lik ikramiyenin hazır tutulduğu banka şubesi ve ikramiye ödeme şubesi bu ikramiyeyi ödemek üzere hazır bekletilmektedir” denildi.
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