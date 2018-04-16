Evin içinden ev çıktı!

Kendilerine ait arazide ağabeyinin evinin hemen üst kısmında ev yapmaya başlayan Solak, evinin kolonlarından 4'ünü yerleştireceği yerde sorun yaşayınca pratik bir çözüm buldu. Solak, evinin 4 kolon direğini ağabeyinin evinin çatısından içeri alarak alttaki evin temelinin üzerine oturttu. Basri Solak bu şekilde kendisine yeni bir ev yapmış oldu.

Bulduğu pratik çözümle ilgili açıklamalarda bulunan Basri Solak, “Arazi şartlarını görüyorsunuz, bölgedeki eğimden dolayı bu tip yerlerde ev konumlandırmak çok zor. Bizde mevcut olan imkanlarımızı değerlendirerek böyle bir yola başvurduk. Yaparken önce nasıl olur gibi telkinlerde bulunuldu ama aşağıdaki evin temeli 4 kat üzerine atıldığı için geriye doğru inşaatı sürdürdük. Hiçbir sorun olmadı çokta güzel oldu. Ağabeyimle iç içe yaşıyoruz, sorun olmuyor” ifadelerini kullandı.