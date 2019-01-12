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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.01.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Evin bodrumunda yetiştiriyor markete gitmeden tükeniyor

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Evin bodrumunda yetiştiriyor markete gitmeden tükeniyor

Mardin'in Ömerli ilçesinde 26 yaşındaki girişimci Muhammed Çiftçi, devlet desteğiyle evinin bodrum katında 3 ay önce kurduğu tesiste ayda yaklaşık 2,5 ton istiridye mantarı üretiyor.. Genç girişimcinin yetiştirdiği mantarlar markete gitmeden tükeniyor

Mardin'in Ömerli ilçesinde 26 yaşındaki Muhammed Çiftçi, devlet desteğiyle evinin bodrum katına kurduğu tesiste istiridye mantarı yetiştiriyor.

Merak üzerine mantar üretim koşullarını araştıran Çiftçi, başvurduğu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 30 bin lira hibe destek aldı.

Çiftçi, 3 ay önce evinin bodrum katında kurduğu tesiste 3 kişiye de istihdam sağlıyor. Aylık yaklaşık 2,5 ton istiridye mantarı üreten Çiftçi'nin hedefi, tesisi büyüterek üretimi artırmak, ürünlerini Türkiye ve yurt dışı piyasasına sunmak.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, mantara duyduğu merak üzerine kurduğu hayalin devlet desteğiyle gerçekleştiğini söyledi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra kendi çabasıyla iş kurmak istediğini dile getiren Çiftçi, aldığı hibe destekle kurduğu tesiste üretim yaptığını belirtti.

Evin bodrumunda yetiştiriyor markete gitmeden tükeniyor

Çiftçi, "Tesisimiz 250 torba kapasitesinde. Günde yaklaşık 90 kilogram mantar üretiyoruz. Üretim ilçe pazarı için yeterli ama ilerde tesisi geliştireceğiz. Ürünlerimiz ziraat mühendislerince yapılan incelemenin ardından verilen belgelerle satışa sunuluyor." dedi. Bu mantar türünün çok hassas bir ortamda yetiştiğine işaret eden Çiftçi, bölge ikliminde doğal şartlarda bu mantarın yetiştirilmesinin söz konusu olamayacağını, özel sistemlerle nemi ayarladıklarını ve makinelerle uygun iklimlendirmeyi sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.  Lezzet olarak ete yakın olan bu mantar türünün kilogramının 15 liradan satışa sunulduğunu belirten Çiftçi, ürünlerin markete ulaşmadan tükendiğini kaydetti.

"İleride daha büyük bir tesis kurmayı hedefliyoruz"

Evin bodrumundan çıkıp dünyaya açılmayı hedeflediklerine değinen Çiftçi, şöyle konuştu:

"İşe başlarken bu kadar ilginin olabileceğini düşünmemiştik. İleride daha büyük bir tesis kurmayı hedefliyoruz. İlçeden çıkıp, ülkeye daha sonra da yurt dışına açılmayı amaçlıyoruz. Devletimizin desteği olmasaydı buralara gelemezdik. Genç arkadaşlar böyle güzel fikirlerle iş sahası açıp, ülkemizin kalkınmasına ve istihdama destek verebilirler."

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