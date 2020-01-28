Evimin altında fay var mı? Tek tıkla öğrenin...

MTA'nın resmi internet adresin-den giyilen haritada son deprem-ler ve faylar sekmesinden Türkiye genelinde şehirlerin, ilçelerin, mahallelerin ve caddelerin fay haritası görüntülenebiliyor.

Sistemde son 24 saatte ve 30 gün içinde yaşanan deprem bilgileri de yer alıyor.

Haritada bulunduğu konumu işaretle-yen bir kişi, hangi zaman diliminde evinin altından diri fay hatlarının geçtiği bilgisine erişebiliyor. Ayrıca depremin ardından e-Devlete giriş yapan her kullanıcı bulunduğu parselin zemin özelliklerine de ulaşıyor.

Harita, en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak hazırlandı.