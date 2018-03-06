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    Evimi sattım vergi çıkar mı? Miras kalan dairenin vergisi var mı?

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 16:40 | Son Güncelleme:

    Yatırımlarını ev veya iş yerlerine yapan vatandaşlar, konutun satışa çıkartılması durumunda vergi durumunu merak ediyor. Peki konut ne zaman satılırsa vergisi yok? Alım satım arasındaki kazançtan enflasyon farkı düşülebiliyor mu? Miras kalan dairenin vergisi var mı?

    Alış tarihinin üzerinden beş tam yıl geçtikten sonra gayrimenkul satıldığında ne kadar kazanç elde edilirse edilsin (gerçek kişiler için) vergi ödenmiyor (GVK Mükerrer Md. 80/6).

    Alım satım arasındaki kazançtan enflasyon farkı düşülebiliyor mu?

    Beş yıldan önce evini satıp vergi hesaplamak zorunda olan kişiler, elde edilen kazancı önce enflasyondan arındırabiliyorlar. Enflasyondan arındırmak için alış ve satış tarihleri arasındaki sürede, ÜFE endeksindeki değişim oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekiyor (GVKMükerrer Md. 81). Örnek 6’da vergi hesaplama uygulaması yer almaktadır.

    Babamdan miras kalan dairemi sattım, vergisi var mı?

    Bedelsiz olarak edinilen gayrimenkuller ne zaman satılırsa satılsın ve ne kadar kazanç elde edilirse edilsin beyanı gerekmiyor (GVK Mükerrer Md. 80/6). İvazsız (karşılıksız) intikal eden gayrimenkulün satışı sırasında gelir vergisi yok.

    Etiketler: Evimi sattım vergi çıkar mı , Miras kalan dairenin vergisi var mı , konut ne zaman satılırsa vergisi yok , son dakika
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