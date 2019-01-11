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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.01.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Evi yıkılmasın diye direndi ama engelleyemedi

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Evi yıkılmasın diye direndi ama engelleyemedi

Çanakkale'de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün aldığı yıkım kararı üzerine, Belediye ekiplerinin polis eşliğinde yıkmaya gittiği iki katlı binanın üst katındaki evin sahibi Muhlis Çakar'ın oğlu Rıdvan Çakar, ekiplere karşı uzun süre direndi. Gergin anların ardından, ekipler evi yıktı.

Esenler Mahallesi'ndeki Çetin Emeç Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın yıkım işlemi sırasında gergin anlar yaşandı. İki katlı binanın birinci katındaki evde oturan ailenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru üzerine, evin depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. İki yıl önce alınan yıkım kararı, ev sahiplerine tebliğ edildi. Evin doğalgaz, elektrik ve suyu kesildi. Birinci katta oturan aile evi boşaltırken, üst katta oturan Çakar ailesi de kiraya çıktı. Ancak, evdeki bazı eşyaları boşaltmadı.

Alınan karar doğrultusunda yıkımı gerçekleştirmek üzere Çanakkale Belediyesi ekipleri, zabıta ve polis binanın bulunduğu caddeye geldi. Yıkım öncesi ikinci katta bulunan Muhlis Çakar'a ait eşyalar, ekipler tarafından boşaltımaya başlandığı sırada, eşi Hamiyet Çakar, oğulları Rıdvan Çakar ve kardeşi Kani Çakar ekiplere tepki gösterdi. Elinde tapusuyla balkona çıkan ve haberi olmadan evlerinin yıktırıldığını ileri süren Rıdvan Çakar, "Tamam yıkım kararı çıktı da eşyamın çıkarılması ve evimin habersiz yıkılmasından dolayı mağdurum. Cumhurbaşkanıma söylüyorum. Bana bir çare bulsunlar. Ben evimi yıktırmam" diyerek, direndi.

Evi yıkılmasın diye direndi ama engelleyemedi

İkna edilerek polis ve zabıta tarafından evin balkonundan indirilen Rıdvan Çakar, caddede bekleyen annesi Hamiyet Çakar, kardeşi Kani Çakar ile tepki göstermeye devam etti. Bunun üzerine Çakar ailesi polis müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Kısa süreli baygınlık geçiren Rıdvan Çakar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşyaların Belediye ekipleri tarafından evden çıkarılmasının ardından, evin yıkımı gerçekleştirildi.

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