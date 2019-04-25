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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ERSÖZLER/DHA
25.04.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Evi yanan yaşlı adamdan şok iddia: Akrabalarım yaptı...

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Evi yanan yaşlı adamdan şok iddia: Akrabalarım yaptı...

ANTALYA'da, tek başına oturan İbrahim Gezen'e (80) ait tek katlı ev, henüz bilinmeyen neden çıkan yangında kül oldu. Kaldırımda oturup çaresizlik içerisinde evin yanan evini izleyen Gezen, evinin akrabaları tarafından kundaklandığını iddia etti.

Yangın, saat  21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde çıktı. Tek başına oturan İbrahim Gezen'e ait 510'uncu Sokak'taki tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada evdeki İbrahim Gezen, çevredekilerin bağırışlarına uyanarak alevlerin arasından kendini dışarı attı. Ayakkabılarını giyemeden dışarı çıkan Gezen, kaldırıma oturarak yangını izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın sonunda yangını söndürdü.

Küle dönen evden kendini dışarı zor attığını ve canını kurtardığını belirten Gezen, evini akrabalarının yaktığını iddia etti. Gezen, "İki gün önce eve gelen akrabalarım, 'Sen burada yatmayacaksın, buradan çıkacaksın' dediler. Yattığım sırada evin içerisine bir şey attılar ve yangın çıktı" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de İbrahim Gezen'in ifadesine başvurdu.

Evi yanan yaşlı adamdan şok iddia: Akrabalarım yaptı...


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