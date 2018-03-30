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    Evi yanan ünlü spiker davayı kazandı

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    30.03.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da 6 yıl önce evinin yanışını canlı yayında izleyen haber spikeri Gülbin Tosun’un taşeron firmaya ve sigorta şirketine açtığı davayı mahkeme kısmen kabul etti. Mahkeme yangında kusurlu bulunan taşeron firma ile sigorta şirketinin 4 bin 200 lira tazminatı faiziyle birlikte Gülbin Tosun’a ödemesine karar verdi.

    Binanın çatı katında 9 Temmuz 2012’de çıkan yangınla ilgili 30 Temmuz 2012 tarihinde hazırlanan bilirkişi raporunda taşeron kusurlu, önlem almadan işçilerin çalışmasına izin veren bina yöneticisi ise tali kusurlu bulundu.

    5 BİN 100 LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

    Gülbin Tosun, 12 Nisan 2013’de İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak bina yönetimi, taşeron firma ve sigorta şirketi aleyhine 5 bin lira manevi ve 100 lira maddi olmak üzere toplam 5 bin 100 liralık tazminat davası açtı. Gülbin Tosun’un avukatı, müvekkili Gülbin Tosun’un eşyalarının kısmen ya da tamamen yandığını, duvarların sıvasının döküldüğünü belirttiği dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:  “Müvekkilimin kedisi klinikte oksijen kabininde kaldı. Müvekkilim evinde yalnız yaşayan biri olarak iş hayatı dışında yaşamını kedisiyle geçirir. Yangın sırasında kedisinin hayatından korktu. Müvekkilimin manevi zararları için davalılardan 5 bin lira tazminat ile şimdilik maddi zarar için 100 lira tazminat istiyoruz” dedi.

    4 BİN 200 LİRA KAZANDI

    Kararını açıklayan mahkeme apartman yöneticisine açılan davanın reddine,  9 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte 2 bin 700 lira tazminatın davalı taşeron şirket ile sigorta şirketinden tahsiline karar verdi. Manevi tazminat davasını da kısmen kabul eden mahkeme, 1.500 lira manevi tazminatın davalı taşeron şirketten davacı Gülbin Tosun’a ödenmesine karar verdi.

     

     

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