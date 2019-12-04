‘Evet’çiler de sevindi
TERMİK santralların bacalarına çevreyi kirletmemesi için filtre takılmasını 2.5 yıl erteleyen kanun teklifi, 21 Kasım’da TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti’den 203, MHP’den ise 14 oyla kabul edildi. CHP’den 25, İYİ Parti’den 7, HDP’den ise 4 vekil ret oyu kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın veto kararının ardından ise yasaya destek veren AK Parti ve MHP’li milletvekilleri, Twitter’dan teşekkür paylaşımları yaptılar. Oylamaya katılan AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerinin de Erdoğan’a teşekkür etmesi dikkat çekti.
Twitter’dan ilk teşekkür paylaşımını TBMM’deki görüşmelere katılmayan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal yaptı. Ünal, “Cumhurbaşkanımız önce sağlık, önce insan diyerek Afşin-Elbistan Termik Santralları’nın bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti” dedi. Meclis’teki oylamaya katılmayan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Erdoğan’a Twitter’dan teşekkür etti.
Meclis’te kabul oyu veren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ise termik santrallarla ilgili veto kararına Twitter’dan yaptığı teşekkür paylaşımını daha sonra sildi.
TBMM’deki görüşmelere katılan ve kabul oyu veren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve Ahmet Özdemir veto için Erdoğan’a teşekkür etti.
CHP’DEN TEŞEKKÜR
Yasaya ret oyu veren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da “Afşin Elbistan Termik Santralı’nın filtresiz çalıştırılmasına ilişkin yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi. Doğru bir karar alındı” dedi.
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