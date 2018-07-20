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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
20.07.2018 - 10:46, Son Güncelleme:

Eve giren sapık, yaşlı kadına saldırdı!

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Adana’da 76 yaşındaki bir kadın, evine giren 20-25 yaşlarındaki bir sapığın cinsel taciz girişimine maruz kaldı. Yaşlı kadının çığlıkları üzerine korkarak kaçan sapık saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yalnız yaşayan 76 yaşındaki M.F adlı kadın, akşam saatlerinde evinde sesler duyması üzerine kapı girişine bakmak için aşağı indi. Burada tanımadığını bir şahısla karşılaşan yaşlı kadın, gence evinde ne aradığını sordu. Şüpheli genç, buzdolabı tamiri için geldiğini söylemesi üzerine M.F böyle bir talepte bulunmadığı söyledi. Şüpheli genç, "Biliyorum beni seviyorsun, ben de seni seviyorum" diyerek yaşlı kadına cinsel taciz girişiminde bulundu. Yaşlı kadına cinsel taciz girişiminde bulunup darp eden genç, kadının bağırması üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen M.F.'nin yakınlarına ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen kadını 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Hastaneden darp raporu alan yaşlı kadın ifade vermek için Dağlıoğlu Polis Merkezine götürüldü. İfadesi alınan yaşlı kadının verdiği eşkal üzerine polis ekipleri eve giren tacizci için arama çalışması başlattı.

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