Eve giren hırsızları JASAT yakaladı

Bir evden gerçekleştirilen hırsızlık olayında çalınan televizyonun ikinci el eşya alım- satımı yapan iş yerinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Güzeloluk Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ekipleri çalışma başlattı. Çalıntı televizyonu iş yerine satan 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararı ile şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet spiral makinesi, 3 adet av tüfeği, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet tablet ve 120 kilogram ceviz ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde hırsızlık olaylarını kendilerinin işlediğini itiraf edince, 5 ayrı evden hırsızlık olayı ile 1 küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı da aydınlatıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 1 şüphelinin arama çalışmaları ise sürüyor.