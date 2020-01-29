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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2020 - 11:24,Son Güncelleme:/

Eve giren hırsızlar, 150 bin liralık ziynet eşyası çaldı

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Eve giren hırsızlar, 150 bin liralık ziynet eşyası çaldı

BURSA’da, kimsenin bulunmadığı eve giren hırsız ya da hırsızlar, 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp, kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı, dün sabah Şerafettin T.'nin Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Hamzalı Caddesi'nde bulunan evinde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, kimsenin olmadığı sırada girdikleri evden 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp, kaçtı. Eve geldiğinde kapısının açık olduğunu fark eden Şerafettin T., durumu polise bildirdi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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