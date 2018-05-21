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    Sahur vakti dehşeti yaşadı!

    Gökhan KESKİNCİ / DHA
    21.05.2018 - 09:06 | Son Güncelleme:

    Adana'da sahur vakti eve giren kimliği belirsiz hırsız, kendisini fark eden ev sahibi Cüneyt Şimşek'i bıçakla karnından ve yüzünden yaralayıp kaçtı.

    Olay saat 02.15 sıralarında Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42121 Sokak'ta iki katlı müstakil evde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sahura kalkan Cüneyt Şimşek, evde hırsızla yüz yüze geldi. Maskeli, kimliği belirsiz hırsız, kendisini yakalayama çalışan Şimşek'i bıçakla karnından ve yüzünden yaraladıktan sonra evden kaçtı.

    Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildiren Şimşek, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şimşek'in hastanedeki tedavisi devam ederken, hırsızın da evden herhangi bir şey çalamadığı belirlendi.

    Kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Etiketler: bıçaklı saldırı , gündem
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