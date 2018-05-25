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    Haberler >Gündem>Eve giren ekipler şaşkına döndü... Kulaklıkla uyuyakalmış

    Eve giren ekipler şaşkına döndü... Kulaklıkla uyuyakalmış

    AA
    25.05.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

    Kırklareli'nde yaşayan G.B., okuldan eve geldiğinde ablası kapıyı açmayınca panikledi, hemen itfaiyeye ve polise haber verdi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla eve girdi. 16 yaşındaki B.B.'nin yatağında kulaklıkla müzik dinlerken uyuya kaldığı anlaşıldı.

    Kırklareli'nde bir genç kızın evinde kulaklıkla uykuya dalması, kendisine ulaşamayan kardeşinin kısa süreli panik yaşamasına neden oldu.

    PANİKLEDİ, POLİSİ ARADI

    Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Paşa Mahallesi'nde oturan G.B, okul çıkışı geldiği evde 16 yaşındaki ablası B.B'nin kapıyı açmaması üzerine panikledi.
    Ablasının başına bir şey gelmesinden endişe duyan G.B'nin durumunu gören çevredekiler, polisten yardım istedi.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Eve giren ekipler şaşkına döndü... Kulaklıkla uyuyakalmış

    KULAKLIKLA MÜZİK DİNLERKEN UYUMUŞ

    İtfaiye ekipleri, 3. kattaki eve merdiven yardımıyla girdi. Daha sonra içeri giren polis ekipleri, kulaklıkla müzik dinlerken uyuyakaldığı anlaşılan B.B'yi uyandırarak nasihatte bulundu. 

     

    Etiketler: kurtarma , Kulaklık , gündem
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