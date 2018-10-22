Eve giren baba dehşete düştü! İki yıl sonra aynı korkunç son

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEve giren baba dehşete düştü! İki yıl sonra aynı korkunç son
GeriGündem Eve giren baba dehşete düştü! İki yıl sonra aynı korkunç son
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
22.10.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

Eve giren baba dehşete düştü! İki yıl sonra aynı korkunç son

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eve giren baba dehşete düştü! İki yıl sonra aynı korkunç son

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan 27 yaşındaki Havva Çay'ın eşinin de 2 yıl önce sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Dokuz Eylül Mahallesi 321 Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Havva Çay'dan haber alamayan babası, üst katında oturan kızının kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine kendisinde bulunan yedek anahtarla içeri giren baba, kızı Havva Çay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Çay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Havva Çay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Havva Çay'ın, bir süre önce eşini kaybettiği ve çocuklarıyla birlikte babası ile aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi. Polis, vücudunda tek bıçak darbesi olan Çay'ın nasıl öldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Havva Çay'ın, cumartesi akşamı babası, annesi, çocukları ve ölen eşinin akrabasıyla birlikte yemek yediği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, akrabayı gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Büro ekipleri, 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Dört şüphelinin de emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

EŞİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Öte yandan, vücudunda tek bıçak darbesiyle evinde ölü bulunan Havva Çay'ın eşi Abdülhadi Günay'ın (43) da 2016 yılının Haziran ayında sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Günay'ın köpeğinin, komşusu R.Ş.'nin bahçesine girip tavuklara zarar verdiği, Abdülhadi Günay'ın R.Ş.'nin zararının karşılanması için öneride bulunmasına rağmen aralarında tartışma çıktığı belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ş.'nin tabancayla ateş ederek Günay'ı öldürdüğü tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptığı araştırmada Abdülhadi Günay ile R.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğunu da belirledi. Havva Çay'ın ölümüyle eşinin öldürülmesi arasında bir bağlantı olmadığı vurgulandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş

Konsolosluk çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı

Meteoroloji Genel Müdürü'nden soğuk hava uyarısı: 12 derece birden...

AVM çalışanlarını rehin alan asker gözaltında