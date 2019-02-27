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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)
27.02.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

'Eve gelen kişiler kocamı öldürdü' demişti ama...

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'Eve gelen kişiler kocamı öldürdü' demişti ama...

Karaman'da izinli çıkarak geldiği evinde tabancayla vurularak öldürülen Mehmet A.'nın (28), olaya tanıklık ettiğini söyleyen eşi Ayşe A. 'şüpheli' olarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada tabanca bulunması üzerine gözaltına alındığı öğrenilen Ayşe A., ifadesinde eve gelen 2 kişinin eşine silahla saldırdığını, engellemek isteyince kendisinin de dövüldüğünü ileri sürmüştü.

2016 yılındaki bir cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla hükümlü olduğu Ereğli Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Mehmet A., dün evinde vurularak öldürüldü. Eşi Ayşe A, polise evde oturdukları sırada zilin çaldığını, kapıyı açan eşinin 2 kişi tarafından dövülüp, ardından da vurulduğunu, engellemek isteyince kendisinin de dövüldüğünü anlattı. Ayşe A.'nın iddiasına göre saldırganlar kaçtı.

EVDE TABANCA BULUNDU

Ağır yaralanan Mehmet A., kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ayşe A., eşinin izne gelmesi nedeniyle çalıştığı iş yerinden bir hafta izin aldığını bu nedenle olay anında evde olduğunu kaydetti. Ayşe A.'nın ifadesi üzerine polis, olayın yaşandığı ev ile çevresinde geniş çaplı arama yaptı. Evde bir tabanca bulundu. Tabanca, olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için balistik incelemeye alındı.

Bölgede bulunan toplan 80 mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başlayan polis, evde tabanca bulunması ve çelişkili anlatımlar ile şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Polis, 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına aldığı kadın için Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ek gözaltı süresi istedi.

Mehmet A.'nın yapılan ilk otopsisinde ise başında ve vücudunda 5'ten fazla mermi bulunduğu bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Eve gelen kişiler kocamı öldürdü demişti ama...

Öldürülen Mehmet A.

Karamanda feci olay Eşinin gözleri önünde öldürüldü
Karaman'da feci olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü
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