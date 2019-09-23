'Eve geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Eve geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık'
GeriGündem 'Eve geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
23.09.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

'Eve geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Kadıköy'deki inşaatta basınç nedeniyle patladığı belirtilen beton kalıbı bitişiğindeki binanın 3'üncü katındaki dairenin salon duvarını yıktı. Islak beton salona yayılırken dairede hasar oluştu. Dairede oturan ve olayı gittiği okulda öğrenen Seher Kızıcı, "Burada koltukta eşim yatıyordu, beton altında kalabilirdi. Biz evimize geldiğimizde korkunç bir manzarayla karşılaştık. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.

10
  • Yan tarafta yapılan inşaattan salonlarına dolan betonla şok yaşadılar
  • Yan tarafta yapılan inşaattan salonlarına dolan betonla şok yaşadılar
  • Yan tarafta yapılan inşaattan salonlarına dolan betonla şok yaşadılar
  • Yan tarafta yapılan inşaattan salonlarına dolan betonla şok yaşadılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Seher ve Aykut Kızıcı çifti, bir yıl önce burada bulunan daireye kiracı olarak taşındı. Özel bir okulda öğretmenlik yapan Seher Kızıcı, sabah saatlerinde işine gitti. Mühendis eşi ise öğleden sonra evden çıktı. Seher Kızıcı, saat 14.00 sıralarında salon duvarlarının yıkıldığını öğrenerek eşiyle birlikte eve döndü. Duvarlarının bitişikteki inşaatta yapılan çalışmalarda perde beton kalıbının döküm sırasında basınçla patlaması nedeniyle yıkıldığını öğrenen çift, durumu hemen zabıta ekiplerine bildirdi. Eşyaları ıslak beton altında kalan çift, müteahhitten zararlarının karşılanmasını istedi. Müteahhit ise ancak şikayetlerini geri çektiklerinde zararlarını karşılayacağını söyledi. Bir ay önce de aynı inşatta yapılan perde beton dökümü sırasında ikinci kattaki dairenin duvarlarının yıkıldığı öğrenildi.

"EŞİM DE BETON ALTINDA KALABİLİRDİ"

Özel bir okulda biyoloji öğretmenliği yapan Seher Kızıcı, "Geçtiğimiz hafta çok üzücü bir olay yaşadık. Bitişik binamızda bir inşaat yapılıyor. Oranın betonu basınçla bizim duvarı patlattı. Ve bizim duvarımız, mutfak dolapları da dahil olmak üzere komple çöktü ve hasar oluştu. Ve burada, duvarın yıkılmasında önce koltukta eşim yatıyordu. Eşim de beton altına kalabilirdi. Biz evimize geldiğimizde korkunç bir manzarayla karşılaştık. Müteahhit beye bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk ve zabıta ekiplerini de buraya çağırdık" şeklinde konuştu.

"BİR AY ÖNCE DE ALT KATTA AYNI ŞEY YAŞANDI"

Hukuki süreci başlattıklarını söyleyen Seher Kızıcı, "1 ay önce de alt katta aynı şey yaşandı. Oranın da duvarı çöktü. Müteahhit beyden 10 bin lira talep ettik biz. Fakat alt katın ücretini ödemediği için bizim de ücretimizi ödemeyeceğini düşündük. Ve müteahhit beyi dava ettik. 10 bin lira masrafımız oldu. Ben bir yıllık evliyim. Bütün çeyiz malzemelerim, mutfak malzemelerim burada döküldü, kırıldı. Koltuğumdan tutun orta sehpaya, halıma kadar. Amerikan mutfak olduğu için salon ve mutfak birleşik. Hem bütün mutfak malzemelerim hem de salon malzemelerim zarar gördü. Yaklaşık 10 bin liraya kadar da hasarı çıktı. Ve ben bu hasarı cebimden karşıladım şu an. Yeni bir ev bulmak zorunda kaldım, taşındım, nakliyat, depozito. Bütün bu hasarlar bana 20 bin liraya mal oldu, bu olayda sadece. Ben hukuki süreci başlattım. İnşallah adalet yerini bulacak ve ben bu parayı bu beyefendiden temin edeceğim" dedi.

"ALT KAT DA AYNI ŞEKİLDE ZARAR GÖRDÜ"

Binanın 2 katında oturan Hüseyin Ezgin de, "Yaklaşık 1 ay önce buna benzer bir durum yaşadım. Aykut Beyler gibi benim de evim hasar gördü. Yaklaşık 10 bin liralık zararım var benim de. Karşılanmadı hala karşılanmasını bekliyorum açıkçası. Benden zaman istemişlerdi. O sürenin dolmasını bekliyorum. Dolduktan sonra karşılayacaklarını ümit ediyorum" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Yargıtay tecavüzcü Rıdvan’ı sordu... 2.5 yıldır nerede!
'Eve geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık'
Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı
HSK Başkanvekili'nden 'Kıvanç Tatlıtuğ' açıklaması