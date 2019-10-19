Eve döndüler

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi, Resulayn’dan atılan havan mermileri ve roketatarların hedefi haline gelmişti. Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırıları nedeniyle bölgede yaşayan Türk ve Suriyeli ailelerin bir kısmı kendi imkânlarıyla yakınlarının yanına sığınırken, 1500’e yakın kişi de Viranşehir’deki yatılı okullara yerleştirilmişti. Bir an önce evlerine dönmek isteyen Türk ve Suriyeli aileler, önceki gece Türkiye ve ABD’nin güvenli bölge konusundaki anlaşma haberini, kaldıkları okullarda sevinç çığlıklarıyla karşıladılar. Haberi duyar duymaz hazırlığını yapan bazı aileler, sabah erken saatlerde kendi imkânlarıyla Ceylanpınar ilçesine hareket ederken, yaklaşık 1000 kişi, öğlen saatlerinde Şanlıurfa Valiliği’nin koordinasyonunda minibüslerle ilçeye götürüldü.

‘APAR TOPAR TERK ETMİŞTİK’

Şanlıurfa’ya akrabalarının yanına yerleşen üç çocuklu Dedeyan Ailesi, kendi imkânlarıyla Ceylanpınar’daki evlerine döndü. Gece haberi duyar duymaz eşyalarını topladıklarını ve sabah erkenden yola çıktıklarını belirten Mahmut Dedeyan, “Evimize havan mermisi isabet edince çocuklarım çok korkmuştu. Mecburen evi terk ettik. Ama insanın evini apar topar terk etmesi çok zor bir durum. Neyse ki çok uzun sürmeden geri dönebildik” dedi.

Öte yandan Kızılay ve AFAD da, TSK’nın kontrolü sağladığı Resulayn’a ilk kez gitti. Bölge halkı, yardım malzemelerini memnuniyetle karşıladı.

HAYVAN SEVGİSİNİ HAVAN SALDIRISI ENGELLEYEMEDİ

- BARIŞ Pınarı harekâtının başlamasından bir gün sonra sokak hayvanları için harekete geçen esnaf Abdulkadir Kılınç, aç kalan kedi ve köpeklerin beslenmesine yönelik bir kampanyaya öncülük etti. Kampanyaya evine havan mermisi isabet etmesi sonucu kardeşi yaralanan Serdal Altun, bölgede öğretmenlik yapan İslim Gül, Mustafa Sağır, Zehra Babür, Ömer Kılınç, Eyüp Kılınç ve Ramazan Rabindit de katıldı. Sosyal medya üzerinden mama toplanması için kampanya başlatan gönüllüler kısa sürede 1395 kilo mama aldı. Gönüllüler, topladıkları mamaları boşaltılan mahallelerde dağıttı. Abdulkadir Kılınç, harekâtın başlamasıyla sokak hayvanlarının aç kaldığını belirterek, “Dağıtım sırasında tedirgin de olduk, bir yanda havan mermileri bir yanda silah sesleri. İster istemez tedirgin oluyorsunuz ama hayvan sevgimiz nedeniyle bunu yapmak zorunda hissettik kendimizi” dedi.

ÇOCUKLAR EVLERİNİ ÖZLEDİ

- DÖRT çocuklu Suriyeli Hadidi ailesi de Ceylanpınar’daki evlerine güvenli bir şekilde dönenler arasındaydı. 8 yıldır Türkiye’de yaşadıklarını belirten Hasan Hadidi, havan mermisi isabet ettiği için eşi ve çocuklarıyla birlikte evlerini terk ettiklerini söyledi. Kaldıkları okulda tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ancak çocuklarının evlerini özlediğini ifade eden Hadidi, “Günlerdir iyi bir haber bekliyorduk. Çok şükür, çatışma bitti. Türk askerine, Türkiye’ye minnettarız. Sonunda huzur içinde evimize dönebildik” dedi.