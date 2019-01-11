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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (İHA)
11.01.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Eve davet ettiler! Uygunsuz fotoğraflarını çekip…

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Antalya’da uygunsuz fotoğraflarını çektiği şahıstan şantaj ve tehdit yoluyla para alıp, senet imzalattırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da uygunsuz fotoğraflarını çektiği 49 yaşındaki şahıstan şantaj ve tehdit yoluyla para alıp, senet imzalattırdıkları iddia edilen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre A.Y. bir hafta önce mesajla davet üzerine R.D.B isimli kadının Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve geldiğinde R.D.B’nin kendisini öpmeye başladığını ve bir süre sonra odaya giren sevgilisi B.A.D’nin kendisini sopayla darp ettiğini, 500 lirasını, kredi kartlarının aldığını söyleyen A.Y, görüntülerinin de kaydedildiğini ileri sürdü. Şüphelinin, çekilen görüntülerinin ailesiyle paylaşılacağı sözleri karşısında büyük korku yaşayan A.Y, uzatılan 3 boş senedi imzaladığını ve aracının da gasp edildiğini iddia etti. Şüphelilerin 2 gün sonra telefonla aradıkları A.Y’den görüntüler karşılığında 5 bin lira istedikleri öne sürüldü.

Bir inşaat firmasında satış danışmanlığı yapan A.Y, iş dolayısıyla tanıştığı R.D.B isimli kadın ve sevgilisi B.A.D tarafından darp edilip, şantajla parasının alınmaya çalışıldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, B.A.D ve R.D.B’yi suçüstü gözaltına aldı. Senet ve evraklar şüphelilerden alınarak A.Y’ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kadın serbest bırakılırken, B.A.D tutuklandı.

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