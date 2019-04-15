Evden ayrıldı diye... Karısını ezdi
İstanbul Pendik’teki Şeyhli Mahallesi’nde yaşayan ve hurdacılık yapan Abdullah Onat (52) ile eşi Efil Onat (50) arasında tartışma çıktı.
3 çocuk annesi Efil Onat’ın iddiasına göre kocası kendisini başka bir kadınla aldatıyordu. Eşyalarını toplayan Efil Onat, evden çıktı. Eşi Abdullah Onat ise kamyonetine yöneldi. Gözü dönmüş koca, eşi Kaynarca Caddesi üzerinde karşıya geçmeye çalışırken kamyonetiyle üzerinden geçti. Ağır yaralanan Efil Onat, hastaneye kaldırılırken, Abdullah Onat teslim oldu. Vücudunda kırıklar oluşan ve sürüklenmenin etkisiyle ağır yara alan kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten soruşturma başlatılan Abdullah Onat ise “Evi terk ettiği için çok kızdım, ondan yaptım” dedi.
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