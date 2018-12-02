Evdeki kasayı aynayla soydu
ŞİŞLİ’de gözlük mağazası olan Elif Tombaş, günlük hasılatı yanına alarak Zeytinburnu’ndaki evinde kasaya koyuyordu.
Evde çalışmaya başlayan Kırgızistanlı Muborakhon İsmailova ise soygun planını işe girdiği 15’inci gün devreye soktu. Kasanın şifresini temizleme bahanesiyle girdiği odadaki aynadan gördü. Geçen salı günü Tombaş işe gidince kasayı açarak 20 bin TL, 2 kol saati, bir miktar altın ve kıyafet alarak kayıplara karıştı.
Polis, İsmailova’nın paranın kaybolduğu gün çantayla evden çıktığını belirledi. Kırgız hizmetçi yeni kurbanlar ararken Üsküdar’da yakalandı. Çaldığı saat ve takılar kolunda olan İsmailova, paranın büyük kısmını harcadığını söyledi. Üzerinde 7 bin TL ele geçirildi.
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