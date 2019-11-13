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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.11.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Evde yangın çıktı: 1 kişi yaralandı, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir evde meydana gelen yangında, eli ve ayağında yanıklar oluşan Necla Erdal balkondan atlayarak kendini kurtarırken, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Apartman sakinlerinde panik ve korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabaha karşı Balgat semtinde Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Necla Erdal'a ait dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler tüm evi sararken, komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri evdeki anne Ayşe ile çocukları Mirza, Miray ve Mustafa Karabulut'u hızla tahliye etti.

Yangın sırasında eli ve ayağında yanıklar oluşan Necla Erdal ise balkondan atlayarak canını son anda kurtardı. Bir yandan yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da bina sakinlerini tahliye etti. Apartmanın birinci katında oturan, yaşlı ve yürüyemeyen Fatma Terzi ise sedye ile çıkartıldı. Bazı vatandaşlar ise kedi ve kuşlarını alarak apartmandan çıktı. Yangın sırasında panik anları ise kameralara yansıdı.

Evde yangın çıktı: 1 kişi yaralandı, 3ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Sağlık ekipleri, eli ve ayaklarında yanıkların oluşması sonucu yaralanan Necla Erdal ile dumandan etkilenen Ayşe, Mirza, Miray ve Mustafa Karabulut ile Fatma Terzi'yi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti. Erdal ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor.

Evde yangın çıktı: 1 kişi yaralandı, 3ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

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